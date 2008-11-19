Hırsız mı, casus mu?

Diyarbakır'da "hırsız" şüphesiyle gözaltına alınan bir şahsın bilgisayarında başta Milli İstihbarat

Teşkilatı (MİT) ve Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere birçok kuruma ait "gizli bilgiler" ele geçirildiği öğrenildi.



Sur ilçesinde devriye görevi yürüten polis, elinde dizüstü bilgisayar bulunan bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Bilgisayarın çalıntı olabileceğini düşünen polisler, şahsın üst aramasını

yaptıktan sonra, bilgisayarı inceledi.



Bilgisayarda yapılan incelemede üzerinde "MİT" yazılı bir dosya tespit eden polis şahısla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Verdiği ilk ifadede, bilgisayarın kendisine ait olduğunu savunan şahıs, MİT ile ilgili dosyayı da, "merak üzerine" internet sitesinden indirdiğini

söyledi.



Gizli bilgiler film CD'sine yüklenmiş



Soruşturmayı derinleştiren polis, şahsın evinde arama yaptı. Aramada, çok sayıda CD ele geçirildi. Yapılan ilk incelemede, CD'lerde yerli ve yabancı filmlerin bulunduğu tespit edildi. Şahsın, yasa dışı yollarla film çoğalttığını düşünen polis, şüpheli davranışları üzerine CD'leri detaylı incelemeye aldı. Polisin, inceleme sonunda başta MİT ve Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere bazı kurumlara ait gizli bilgilerin, film CD'lerine yüklendiğini belirlediği öğrenildi.



Örgütsel bağlantısı araştırılıyor



Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunda, bilgisayar ve CD'lerde yer alan gizli bilgileri ne amaçla bulundurduğu konusunda detaylı ifade vermediği bildirilen şahsın örgütsel bağlantılarının olup olmadığı araştırılıyor.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan zanlı, Özel yetkili Cumhuriyet Savcısınca alınan ifadenin ardından, tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, şahsı, "Devletin gizli bilgilerini temin ettiği" gerekçesiyle tutukladı.