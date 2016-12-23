T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hırsız kiralayıp kayınbiraderini soydurdu!

Üç hırsız ve enişte tutuklanarak cezaevine gönderildi

23 Aralık 2016 16:03

İstanbul Büyükçekmece 9 Kasım’da bir evde meydana gelen hırsızlık olayında eve giren üç hırsız içerisinde 560 bin TL olan kasayı çaldı. Polis paranın sahibinin Kemal O. olduğunu ve kafesini satarak parayı evinde kasa olan kız kardeşinin evine koyduğunu belirledi.

 

Boşboğazlık

 

Ancak Kemal O.’nun kız kardeşleri arasındaki WhatsApp grubunda para konusu geçtiği tespit edildi. Polis aile bireylerini takibe aldı. Güvenlik kameralarında hırsızların kasayı taşırken görüntülerine ulaşıldı.

Hırsızların kimliklerini belirleyen polis Silivri, Bağcılar ve Esenler de olaya karıştığı tespit edilen Tamer Y., Remzi Y. ve Ramazan K.’yı gözaltına aldı. Hırsızların evde para olduğu bilgisini ailenin eniştesi N.U.’dan aldığını öğrenen polis şüpheli enişteyi gözaltına aldı.

İddialara göre ‘hırsızların 20 bin TL verdik’ dediği enişte de mahkemeye çıkartıldı. Üç hırsız ve enişte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER

İstanbulBüyükçekmecehırsızlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24