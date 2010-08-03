-HIRSIZ KİRALAYIP KAMYON ÇALDI NİĞDE (A.A) - 03.08.2010 - İstanbul'dan kiraladığı 2 hırsızla Niğde'ye gelerek 2 kamyon çalan sanık, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da hırsızlıktan sabıkası bulunan Yusuf Ü, kamyon hırsızlığı yapmak için anlaştığı İsmail T. ve Recep A. ile Niğde'ye geldi. Sanıklar gece 02.00 sıralarında Dere Mahallesi'nde Erkan A'ya ait park halindeki 51 EA 769 plakalı içinde gıda maddeleri bulunan kamyonun kapısını tornavidayla açtı. Düz kontak yaparak kamyonu çalıştıran İsmail T, kamyonla Aksaray yönüne hareket etti. Daha sonra aynı yöntemle İlhanlı mahallesinde Osman T.'ye ait 51 ET 467 plakalı içinde gıda maddeleri bulunan kamyonu çalan Yusuf Ü, bu kamyona da kiraladığı Recep A'yı bindirdi. Kendisi de kiralık otomobille kamyonu takip eden Yusuf Ü,. polise gelen bir ihbar sonucu yakalandı. Polis ekipleri çalınan iki kamyonu Aksaray karayolunda durdurdu. Gözaltına alınan Yusuf Ü. ile kamyon hırsızlığı için kiraladığı İsmail T. ve Recep A, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Gıda yüklü kamyonlar ise sahiplerine teslim edildi.