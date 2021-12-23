Hırsız kedinin maceraları: Eve spor ayakkabı, iç çamaşırı, kilitli poşet içinde beyaz pudra taşımış

Yeni Zelanda’da ev kedisi Keith, başarılı hırsızlık maceralarıyla tanınıyor. Keith, sokaktan çaldığı iç çamaşırı, spor ayakkabı, ilaç gibi çok sayıda ürünü evine taşıyor.

The Guardian’da yer alan habere göre, Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde yaşayan Ginny ve David Rumbold, kedileri Keith’in hırsızlık maceralarının üç yıl önce başladığını söyledi. Rumbold çifti, Keith’in eve sokaktan kıyafetler, canlı yılan balıkları getirdiğini anlattı.

Ancak Keith’in maceraları giderek büyüdü. Rumbold çifti son haftalarda kedinin eve bir nargile, bir kilitli poşet içinde tanımlanamayan beyaz pudra, spor ayakkabı getirdiğini anlattı.

Rumbold çift, evlerinin önüne bir kutu koyarak kedisinin getirdiklerini koymaya, böylece komşuların kaybolan eşyalarına ulaşmasını sağlamaya başladı.