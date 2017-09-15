Hırsız, katil, aile içi şiddet suçlusu da şoför olabilir!

İstanbul’da bir veli, çocuğunun servis şoföründen şüphelendi. Şoför, aile içi şiddetten hırsızlığa çok sayıda suçtan sabıkalı çıktı. Yönetmeliğe göre “cinsel istismar, uyuşturucu’” gibi 8 ayrı suçtan cezası olan biri, şoför olamıyor. Ancak cinayet, yaralama, tehdit, gasp ve aile içi şiddete karışanlarla ilgili bir madde yok.

Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre, her şey, İstanbul’da çocuğu özel okula giden bir velinin, servis şoförünün agresif hareketlerinden şüphelenmesiyle başladı. İsim yapmış ve başka okulların da taşıma işini üstlenen firmaya kayıtlı şoför hakkında yapılan incelemeyle, bir garabet ortaya çıktı. Şoför, yaralamadan silahla tehdide, hırsızlıktan aile içi şiddete pekçok suçtan sabıkalıydı. Servis firması, “servis hizmet yönetmeliği”ne göre bu sabıkaya sahip şoförün hukuken çalışmasında bir engel olmadığını söyledi.

Söz konusu yönetmeliğe göre ‘cinsel istismar, uyuşturucu’ başta olmak üzere 8 ayrı suçtan kesinleşmiş cezası olan servis şoförü ve rehber personel servisçilik yapamıyor.

Yönetmeliğin “Taşıma işlerinde çalışanlar” başlıklı 8. maddesine göre, Ceza Kanunu’nda yer alan “çocukların cinsel istismarı”, “reşit olmayanla cinsel ilişki”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “uyuşturucu madde imal ve ticareti”, “uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma”, “uyuşturucu kullanmak” ve “çocuğu fuhuşa teşvik” suçlarından hüküm giymiş kişilerin servisçilik yapmasına izin verilmiyor. Kabahatler Kanunu’na göre hakkında “sarhoşluk”tan hüküm giyenler de yasak kapsamında.

'Diğer suçlar yok'

Yönetmelikte belirtilen 8 başlık dışında, cinayet, yaralama, tehdit, gasp ve aile içi şiddet gibi suçlara karışanlarla ilgili herhangi bir madde yok. Bu tartışmalı durumu hukukçulara ve meslek örgütlerine sorduk.

'5 yıl önceyi görmüyoruz'

Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal: “Biz servis şoförleri ile ilgili adli sicil belgesi istiyoruz. Tespit ettiğimiz bir durum varsa bu kişiyle çalışmak istemiyoruz. Yönetmelikte yasak olan suçlar dışında bir suç işlediyse çalışabilir. Ama bu, işverenin inisiyatifinde. Eskiden emniyetin Genel Bilgi Taraması (GBT) sonuçlarını alabiliyorduk. Bu yasaklandı. İşe alacağımız servisçi hüküm giymişse 5 yıla kadar olanları görebiliyor, öncesini göremiyoruz. İşin denetimini emniyet yapmalı. Yönetmelik değişmezse sorun çözülmez.”