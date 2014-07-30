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Dünya

Hiroşima'ya atılan atom bombasının son personeli Kirk hayatını kaybetti

Hiroşima'ya atom bombasını atan uçağın mürettebatından hayatta kalan son Amerikalı Theodore Van Kirk hayatını kaybetti

30 Temmuz 2014 18:38

Hiroşima’ya 1945 yılında atılan atom bombasının Amerikan B-29 Enola Gay bombardıman uçağında bulunan son personeli Theodore Van Kirk 93 yaşında Amerika’da hayatını kaybetti.

Radikal'de yer alan haberde Theodore Van Kirk, Enola Gay uçağında yön bulucu görevini üstlenmişti. Hiroşima bombalandığında 24 yaşında olan Kirk, o yaşında 58 askeri uçuş gerçekleştiren deneyimli bir pilottu.

6 Ağustos 1945 tarihinde Albay Paul Tibbets yönetimindeki Enola Gay bombardıman uçağı hiçbir engelle karşılaşmadan Hiroşima merkezi üzerinde uçmuş ve oraya “Bebek” adı verilen dört tonluk uranyum bombası atmıştı. Patlama sonucunda 70 bin ile 100 bin arasında insan anında ölürken, Hiroşima’nın diğer on binlerce sakini ise radyasyon hastalığından ilerleyen yıllarda yaşamlarını yitirmişlerdi.

6 Ağustos 1945 tarihindeki Enola Gay mürettebatı 12 kişiden oluşuyordu. Komutan Paul Tibbets 2007 yılının kasım ayında 92 yaşında hayatını kaybetmişti.

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