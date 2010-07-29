Hiroşima'ya ABD büyükelçisi gönderilecek

T24- ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima kentini atom bombası ile bombalamasının 6 Ağustostaki anma törenlerine ilk kez, bu ülkedeki ABD Büyükelçisi de gönderilecek.





ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, anma törenine Büyükelçi John Roos'un da katılacağı belirtildi.





Sözcü P.J. Crowley, büyükelçinin gönderilme nedeninin sorulması üzerine, ''Başkan Barack Obama yönetimi, bunun yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyor'' dedi.





Atom bombasının siviller üzerine bırakılması sonucunda derhal ve saldırıdan aylar sonra ölenlerin toplamı 140.000'i buldu. Bu kentin ardından Nagazaki de atom bombası ile vurulmuş ve burada da 80.000 kişi ölmüştü. Nagazaki'de 15 Ağustosta düzenlenecek anma törenine de ABD Büyükelçisi'nin katılıp katılmayacağı açıklanmadı.