Hiroşima’nın 69’uncu yıldönümü



Bombanın Hiroşima'ya düştüğü 08:15'te törene katılan on binlerce kişi bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe daimi dünya barışı sağlanması için nükleer silahsızlanma çabalarına devam edeceklerini söyledi.

6 Ağustos 1945'te ''Enola Gay'' isimli ABD bombardıman uçağı, ''Little Boy - Küçük Çocuk'' adı verilen atom bombasını Hiroşima'ya atmıştı. 350 bin nüfuslu kentte 70 binden fazla kişi aynı gün ölmüş, izleyen aylarda bu rakam 140 bine yükselmişti.

Hiroşima'dan 3 gün sonra Nagazaki'ye de bir atom bombası atılmıştı. "Fat Man – Şişman Adam" ismi verilen bombada can kaybı 1945 yılı sonuna kadar 70 bine çıkmıştı. Japonya'da çok sayıda kişi günümüzde hâlâ radyasyonun sonuçlarından ötürü can vermeye devam ediyor.