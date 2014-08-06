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Dünya
Deutsche Welle

Hiroşima’nın 69’uncu yıldönümü

Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atılmasının 69’uncu yıldönümünde anma töreni düzenlendi.

06 Ağustos 2014 14:54


Bombanın Hiroşima'ya düştüğü 08:15'te törene katılan on binlerce kişi bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe daimi dünya barışı sağlanması için nükleer silahsızlanma çabalarına devam edeceklerini söyledi.

6 Ağustos 1945'te ''Enola Gay'' isimli ABD bombardıman uçağı, ''Little Boy - Küçük Çocuk'' adı verilen atom bombasını Hiroşima'ya atmıştı. 350 bin nüfuslu kentte 70 binden fazla kişi aynı gün ölmüş, izleyen aylarda bu rakam 140 bine yükselmişti.

Hiroşima'dan 3 gün sonra Nagazaki'ye de bir atom bombası atılmıştı. "Fat Man – Şişman Adam" ismi verilen bombada can kaybı 1945 yılı sonuna kadar 70 bine çıkmıştı. Japonya'da çok sayıda kişi günümüzde hâlâ radyasyonun sonuçlarından ötürü can vermeye devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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