-HİROŞİMA'DA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI HİROŞİMA (A.A) - 06.08.2010 - Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945 tarihinde ABD tarafından atılan atom bombasıyla hayatını kaybeden 140 bin kişi, ABD başta olmak üzere nükleer bomba sahibi ülkelerin temsilcilerinin de ilk kez katıldığı törenlerle anıldı. Hiroşima'da atom bombası kurbanları anısına dikilen anıt önünde yapılan törene ABD'nin yanısıra İngiltere ve Fransa temsilcileri de ilk kez resmi olarak katılırken, iki yıl önceki anma törenlerine alt düzeyde bir temsilci gönderen Çin'in bu yılki törenlere katılmadığı dikkati çekti. Toplam 74 ülkenin temsilcisinin katıldığı Hiroşima'daki Barış Anıtparkı içindeki 'Sonsuz Alev' anıtı önündeki törene katılan BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun, anıta çelenk bıraktıktan sonra yaptığı açıklamada, ''bu yılki anma törenlerinin, nükleer silahların yokedilmesi için dünyaya güçlü bir işaret gönderdiğini'' söyledi. ''Hayat kısa, ama hatıralar uzun (süreli)'' diyen Ban, ''Yer Sıfır Noktası'ndan (nükleer bombanın patladığı yerin alt, üst veya orta kesimindeki merkez nokta) Küresel Sıfır'a (nükler silahsız dünya anlamında) geçmenin zamanının geldiğini'' kaydetti. Törene ABD adına katılan Büyükelçi John Roos da, ''gelecek kuşaklar için nükleer silahların olmadığı bir dünyayı gerçekleştirme yönündeki çalışmaları sürdürmek gerektiğini'' söyledi.