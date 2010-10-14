-HİROŞİMA VE NAGAZAKİ'Lİ BAŞKANLARDAN ABD'YE PROTESTO TOKYO (A.A) - 14.10.2010 - Dünyanın atom bombası atılan iki kenti Hiroşima ve Nagazaki'nin belediye başkanları, kısa bir süre önce Nevada Çölü'nde nükleer deneme yapan ABD'yi protesto etti. Amerikan hükümetinin geçen ay çölde yerin altında deneme yaptığını açıklamasının ardından, ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği'ne bir protesto mektubu gönderen Hiroşima Belediye Başkanı Tadatoshi Akiba, ''A(tom) bombasından kurtulanların umut ve beklentilerini alaya alma biçiminiz beni çileden çıkarmıştır. A bombası kurbanı Hiroşima Kenti adına, sizi şiddetle protesto ederim'' ifadesini kullandı. Atom bombasının bir başka kurbanı Nagazaki kentinin Belediye Başkanı Tomihisa Taue de, internetteki sitesinde yaptığı açıklamada, ''Bu deneme nükleer silahların olmadığı bir dünya yararına sürdürülen uluslararası harekete karşıdır. Bunu çok üzücü buluyorum'' ifadesini kulandı. ABD'nin ise bu protestolara herhangi bir yanıt vermediği belirtiliyor. Atom bombasının atılmasının 65. yılında, ABD'nin Tokyo Büyükelçisi John Roos Hiroşima ve Nagazaki'de düzenlenen törenlere katılmıştı. ABD'nin Nevada Çölü'ndü yaptığı son deneme, kendini nükleer silahlardan arınmış bir dünyanın ''avukatı'' olarak tanıtan ve bu tutumundan dolayı Nobel barış ödülüne layık görülen ABD Başkanı Barack Obama'nın görevi dönemindeki ilk deneme oldu.