Hiroşima tanığı: Nükleer silah olmasın

T24 - Hiroşima'ya bundan 65 yıl önce bugün atılan atom bombasıyla ölen 140 bin kişinin anıldığı törenlerde, saldırıdan sağ kurtulan çok sayıda kişi de vardı.

Japonya'daki atom bombası saldırılarından sağ kurtulanlara "Hibakuşa" deniyor. Bir Hibakuşa olan Şoso Kavamoto BBC'^ye yaptığı açıklamada şu anda 77 yaşında. 1945 yılında yaşadığı o günü asla unutamadığını söylüyor:

Şoso Kavamoto: O zaman 11 yaşındaydım. Hiroşima'nın 50 kilometre dışında bir yere bizi tahliye etmişlerdi. Küçük çocukları tahliye etmeyi kapsayan bir plan vardı çünkü. Ben de tarlada çalışıyordum. O gün neler yaşandığını bilmiyordum. Ama sınıf arkadaşlarım bana Hiroşima'nın üzerinde büyük beyaz bir bulutun oluştuğunu söyledi. Benim ailemde toplam 8 kişi vardı. Bu sekiz kişinin altısı atom bombası yüzünden öldü.

BBC: Annenizi ve babanızı da kaybettiniz mi?

Şoso Kavamoto: Evet kaybetttim. Üç gün sonra ise benden beş yaş büyük olan ve radyasyona maruz kalmış olmasına rağmen sağ kurtulmayı başaran en büyük ablam beni almaya geldi. O zamanlar ablam Hiroşima istasyonunun bina bakım bölümünde çalışıyordu. Binanın enkazının altında kalmış. Ama hayatta kalmayı başarmış. O olaydan sonra altı ay yaşayan ablamla beraberdim. İstasyondaki binalardan birinde kaldık.

BBC: Yani evsiz kaldınız öyle mi?

Şoso Kavamoto: Evet doğru. Ablam atom bombasından bir gün sonra evimize ulaşmış ve annemin, erkek kardeşim ve kızkardeşimin cesetlerini bulmuş. Birbirlerine sarılmışlar ve o şekilde ölmüşler. Ablam aslında annemlerden arda kalan kemikleri bulabilmiş.

BBC: Tüm bu olaylar olduğunda siz daha 11 yaşındaydınız. Evsiz kaldınız, istasyonda yatıp kalkmaya başladınız ve büyüyüp bir işadamı olmayı başardınız. Nasıl başardınız tüm bunları?

Anma töreninde saldırı anını ve sonrasını yaşayanlar da vardı

Şoso Kavamoto: Dediğim gibi altı ay sonra ablam öldü. Bu olaydan sonra soya sosu üreten bir şirketin sahibi olan tanımadığım biri beni sahiplendi. Orada çok çalıştım.

BBC: Bu seneki anma törenlerine ilk kez olarak Amerikalıların da resmen katıldığını görünce ne hissettiniz?

Şoso Kavamoto: Bence bu Amerika açısından nükleer silahların denetimi yolunda iyi bir adım. Bu anlamda benim bu olaydan böyle bir beklentim var. Ama şunu da belirtmem gerekir ki çok da büyük bir ümit besliyor değilim bu konuda.

BBC: Amerikalılar hala bu atom bombaları atılmasaydı bir milyonu aşkın ABD askerinin ölmüş olacağını söyleyerek, Japonya'ya atılan atom bombalarını haklı gösterme yoluna gidiyorlar. Siz nasıl buluyorsunuz bu açıklamaları?

Şoso Kavamoto: Masum, sıradan insanların bir savaşta asla öldürülmemesi gerekir. Bu olayın yaşanmaması gerekiyordu. Ama oldu. Bu nedenle herhangi bir şekilde nükleer silahlara asla sahip olmamamız gerektiğini anlamamız gerekiyor.