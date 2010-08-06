Hiroşima kurbanları anılıyor

T24- İlk kez bir atom bombasının kullanıldığı Japonya'nın Hiroşima kentinde, saldırının 65. yıldönümü nedeniyle anma etkinlikleri düzenleniyor.





Amerika Birleşik Devletleri'nden bir temsilci bu sene ilk kez anma etkinliklerine katıldı.





Amerikan Hava Kuvvetleri'nden bir savaş uçağından bırakılan atom bombası büyük bölümü patlama anından olmak üzere 140 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.





1945 yılında savaşın son günlerinde Hiroşima'ya düzenlenen saldırıyı üç gün sonra Nagazaki'ye atılan atom bombası izledi.





Ardarda iki nükleer saldırıya hedef olan Japonya da teslim olmuştu.





Washington'un Tokyo'daki büyükelçisi John Ross'u törenlere katılmaya göndermesi Japonya'da Başkan Barack Obama'nın Japonya ziyareti sırasında Hiroşima'yı da ziyaret edebileceği şeklinde yorumlanıyor.





Eğer bu gerçekleşirse, görevdeki bir ABD Başkanı kenti ilk kez ziyaret etmiş olacak.





Washinton'da konuşan Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD'nin dünyayı nükleer silahlardan temizlemeye kararlı olduğunu söyledi.





Clinton, ''Başkan Obama, nükleer silahların olmadığı bir dünya için çaba göstermeye kararlı. Defalarca bunun uzun dönemli hedef olduğunu söyledi'' diye konuştu.





Her ikisi de nükleer silahlara sahip olan İngiltere ve Fransa da ilk kez Hiroşima'daki anma etkinliklerine katıldı.





Törenler için Hiroşima'da bulunan BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, umut ve barış mesajları vermek üzere Hiroşima'ya gittiğini belirterek, nükleer silahların yok edilmesi için dünyanın işbirliği yapması gerektiğini söyledi.





Nükleer saldırıya hedef olan ilk ve tek ülke olan Japonya, bu silahların yok edilmesi için yoğun bir çaba gösteriyor.





Japonya'da bazı çevreler, Amerika Birleşik Devletleri'nin atom bombası kullandığı için özür dilemesi çağrısı yaparken, Hiroşima'daki BBC muhabiri Roland Buerk, bunun pek mümkün olmadığını söylüyor.

