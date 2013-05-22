‘Hiroşima bombasından 600 kat güçlüydü’

ABD, Oklahoma eyaletini vuran dev hortumun ardından yaralarını sarmaya çalışıyor. Moore kasabasını yerle bir eden hortumun Uzay’dan çekilen görüntüleri, ne kadar büyük bir tehlike yaşandığını ortaya koyarken, meteorolojistler, hortumun şiddetinin Hiroşima’ya atılan atom bombasının en az 600 katı olduğunu belirtti.

Tarihin en büyük hortum felaketlerinden birini yaşayan ABD, Moore kasabasında 24 kişinin ölümüne, 237 kişinin de yaralanmasına neden olan faciasının ardından yaralarını sarmaya çalışıyor.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından kontrol edilen GOES-13, dev hortumun oluşumunu Uzay’dan gözlemledi.

Rüzgar, nem ve yağmurların yıkıcı bir hortum oluşturmak için mükemmel bir şekilde bir araya geldiği facia hakkında ölçümler yapan uzmanlar ise hortumun İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın Hiroşima kentine atılan atom bombasından en az 600 kat daha fazla enerji ortaya çıkardığını belirtti.

AP haber ajansına açıklama yapan meteorologlar, yaklaşık bir saat süren hortumun saçtığı enerjiyi gerçek zamanlı ölçümlerle tespit ettiklerini ve ‘Hiroşima’ya atılan atombombasının 600 katından daha fazla enerjinin ortaya çıktığını’ belirtti.

Bilim insanları, ‘dev hortumları ortaya çıkaran etkenleri çok iyi bilmelerine rağmen daha kapsamlı araştırmalar gerekebileceğini ve küresel ısınmanın Oklahoma’yı vuran hortumu etkileyip etkilemediğini anlamaya çalışacaklarını’ ifade etti.



Rakamlarla hortum



Moore kasabasında 24 kişinin ölümüne, 237 kişinin de yaralanmasına neden olan kasırga, ABC News’in verdiği bilgiye göre yere 17 dakika boyunca temas etti.

Yaklaşık 2.1 kilometrelik alanda hareket eden hortum, saatte 320 km hıza ulaştı. Hortum, Moore kasabasında 2,300’den fazla evi dümdüz etti.

Yıkılan binalardan 16’sını okullar oluştururken, hortumun vurduğu bir anaokulunda 20 çocuk hayatını kaybetti.