Hıristiyan olan İranlı gence idam cezası

İran’da Hıristiyanlığı seçtiği için 18 yıl önce idam edilen Hüseyin Soodmand isimli adam

ın oğlu cezaevinde aynı akıbeti bekliyor. Ülkede geçen yaz ezici çoğunlukla kabul edilen yasa, başka dine geçenlerin idamını öngörüyor



Rashin’in anlatımına göre, cezaevindeki Ramtin’e herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Rashin, “Erkek kardeşim din değiştirmiş değil. Babam hepimizi Hıristiyan olarak büyüttü” dedi.



İran’da geçen yaz parlamentoda kabul edilen bir yasa tasarısının, din değiştiren erkeklerin idam, kadınların da ömür boyu hapisle cezalandırılmasını öngördüğü ve bu yasa yüzünden Hıristiyanlığa geçen on binlerce İranlının can güvenliğinin büyük tehdit altında olduğu belirtildi.



İngiliz “Daily Telegraph” gazetesinin haberine göre, 196 evet oyuna karşılık yalnızca 7 milletvekilinin hayır oyu kullandığı yasa tasarısının ilk kurbanı, Hıristiyan olduğu için 18 yıl önce asılan Hüseyin Soodmand’ın oğlu Ramtin olacak. Geçen 21 Ağustos’ta tutuklanan ve halen Meşhed Cezaevi’nde tutulan Ramtin aslında Müslümanlıktan Hıristiyanlığa geçenlerden değil, babası tarafından Hıristiyan olarak yetiştirildi. Ramtin’in Londra’da yaşayan kız kardeşi Rashin’le konuşan İngiliz gazetesi şu bilgileri verdi.



“İslami ceza kanunu” adı verilen ve parlamentoda bir kez daha oylanıp dini lider Hamaney’in imzasını bekleyen yasa tasarısı Batı medyasının dikkatlerinden kaçarken, insan hakları konusundaki bütün uluslararası sözleşmelere aykırı olmasına karşın Avrupa’dan tepki de görmedi. Yeni yasal düzenleme İran Anayasası’nın “kimse inançlarından dolayı taciz edilemez ve cezalandırılamaz” diyen 23. maddesine de aykırı. İran’a BM’den de herhangi bir kınama gelmedi.



İdamlar artar



Kız kardeşi Rashin’in anlatımına göre, cezaevindeki Ramtin’e herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Rashin, “Çok derin endişe içindeyim. Erkek kardeşim din değiştirmiş değil, Müslüman olarak dünyaya gelmedi. Babam hepimizi Hıristiyan olarak büyüttü. Yine de onun için korkuyorum, çünkü İran’da doğan herkesin Müslüman olduğunu varsayıyorlar” diye konuştu.



İki seçenek sunuyorlar



Kendisi 14 yaşındayken babası Hüseyin’in tutuklanarak 1 ay cezaevinde kaldığını söyleyen Rashin, 6 ay sonra din polisinin babasını yeniden tutukladığını ve kendisine iki seçenek verildiğini anlattı. İranlı yetkililer, Hüseyin Soodmand’a, “Ya Hıristiyanlıktan çık ve Hıristiyanlığı kötüle ya da idam edileceksin” dediler. Ancak rahip olan Hüseyin Soodmand inancını değiştirmedi ve sonunda asıldı.



Dünya Hıristiyanları Dayanışması adlı sivil toplum kuruluşu yetkilisi Alexa Papadouris da İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad’ın yeni yasa lehine lobi yaptığını, uluslararası toplumdan güçlü bir reaksiyon olmazsa İran’da rasgele idamların artacağına dikkat çekti.







