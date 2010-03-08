Hıristiyan-Müslüman çatışması: 500 ölü

T24 - Nijerya'da Hıristiyanlarla Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda 500'den fazla kişi öldü.





Nijerya'nın Plateau eyaletinde, Müslüman ve Hıristiyanlar arasında önceki gece patlak veren çatışmalarda en az 500 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Bir Nijerya haber kanalına göre, Jos kentinin güneyindeki bir köyde çoğu kadın ve çocuklara ait 200'den fazla ceset bulundu. Eyalet başkenti Jos yakınlarındaki köylerde çıkan çatışmalarda ölü sayısı toplamının en az 500 olduğu bildiriliyor. Ancak kesin ölü sayısı hala bilinmiyor.



Ocak ayından bu yana bölgede süren çatışmalarda 300'ü aşkın kişi hayatını kaybetmişti.



Çatışmalar, bir kilisenin yakılmasıyla patlak vermiş, olaylar diğer bölgelere de sıçramıştı.



Bir hükümet yetkilisi olaylarla ilgili olarak 95 kişinin yakalandığını belirtti.



Geçici devlet başkanı Goodluck Jonathan, bölgede emniyet kuvvetlerini teyakkuza geçirdi.



Nijerya'da, geçen 10 yılda Hıristiyanlarla Müslümanlar arasındaki çatışmalarda ölenlerin sayısı binlerle ifade ediliyor.





