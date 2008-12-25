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Dünya

Hıristiyan alemi Noel'i coşkuyla kutladı

Hıristiyanların en önemli günlerinden biri sayılan ve Hazreti İsa'nın doğuşunu simgeleyen Noel, Türkiye dahil tüm dünyada kutlandı

25 Aralık 2008 02:00

Hıristiyanların en önemli günlerinden biri sayılan ve Hazreti İsa'nın doğuşunu simgeleyen Noel, Türkiye dahil, dünya üzerindeki tüm Hıristiyanlar tarafından coşkuyla kutlandı. Kuzey Yarıküre'de genelde soğuk ve kimi yerlerde kar altında kutlanan Noel, Güney Yarıküre'deki Avustralya'da yaz olduğu için plajlarda kutlandı.

İstanbul'da ise Katolik ve Anglikan kiliselerine bağlı yüzlerce kişi dün akşam Beyoğlu'ndaki St. Antoine Kilisesi'ne akın etti. İstanbullu Hıristiyanların yanı sıra yabancı turistlerin de büyük ilgi gösterdiği ayin saat 20.00'de başladı. Ayinde ilahiler okundu, dualar edildi.

Işıl ışıl süslenen kiliselerde mumlar yakıldı, dilekler dilendi. Hıristiyan dünyasında Katolik mezhebi mensupları 24 Aralık'ı, 25 Aralık'a bağlayan gece İsa'nın doğum gününü kutluyor.

Bu arada, Papa 16. Benediktus da, Vatikan'da gece yarısı düzenlenen Noel ayininde Beytüllahim'de barış için dua etti.

Vatikan'da düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı ayinde Papa, "Beytüllahim'e barış gelmesi", "Hz İsa'nın yaşadığı ve büyük sevgi duyduğu ülkede şiddet ve nefretin son bulması" için dua etti ve "Karşılıklı anlayış için, sınırları açan yüreklerin açılması için dua ediyoruz" dedi.

Papa'nın Mayıs 2009'da "Kutsal Topraklar"a (Ürdün, İsrail ve Filistin toprakları) gitmesi bekleniyor, ancak henüz Vatikan ziyareti teyit etmedi.

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