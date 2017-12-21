Hira bebek davası sürüyor

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de, geçen 22 Mart\'ta 12\'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren 3.5 yaşındaki Hira Dağ\'ı attığı iddiasıyla tutuklanan 27 yaşındaki Türkan İlhan\'ın yargılanmasına devam edildi.

Olay, merkez Mezitli ilçesinde geçen 22 Mart\'ta saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Annesi 27 yaşındaki Devran Dağ tarafından televizyon izlemesi için salona bırakılan minik Hira\'yı, evde bulunan annesinin kuzeni Türkan İlhan kucağına aldı. Hira, iddiaya göre İlhan\'ın kucağındayken 12\'nci kattaki dairenin salonundaki \'Fransız balkon\' olarak bilinen 1 adımlık mesafe kadar dışarıya çıkması olan, önü korkuluklu bölümden düştü. İlhan, olayın şoku ile kimseye bir şey söylemeden salondan diğer odaya geçerken, bahçede bulunanlar evdekilere minik kızın düştüğünü haber verdi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi\'ne kaldırılan minik Hira, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, Türkan İlhan tutuklandı.

\'Kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan 2 çocuk annesi Türkan İlhan, bugün Mersin 4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki 3\'üncü duruşmaya tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığı ile bağlandı. Hira\'nın annesi Devran ve babası Emrah Dağ\'ın da hazır bulunduğu duruşmada eski ifadelerini tekrarlayan İlhan\'ın Hira\'yı kendi kızı gibi sevdiğini söyleyerek beraatını istedi. Adli Tıp Kurumu\'na gönderilen dosyanın sonucunda ise İlhan\'ın suç tarihi itibari ile cezai sorumluluğunun tam olduğu kararı verildi. Rapora itiraz edilmezken, mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma ardından açıklama yapan Dağ Ailesi\'nin avukatı Ayşegül Acar, şöyle dedi:

\"Sanık suçlamaları yeniden kabul etmedi. Bir sonraki duruşmada savcının mütalaa vermesini bekliyoruz. Aile bir televizyon kanalında yayınlanan programa katılmış, programda tanıklar dinlenmişti. Bu durumu da değerlendiren mahkeme heyeti, tanık beyanlarını kabul etti. Bu tanıkların ifadeleri cezada etkili olacaktır.\"



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