'Hipokrat'ın askerleri'nden Gezi Parkı'na destek

Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir’in de katıldığı mezuniyet töreninde ilginç bir olay yaşandı.

DHA'nın haberine göre, üniversitenin Tıp Fakültesi’nden mezun olan öğrenciler keplerini fırlattıktan sonra Diren Gezi notuyla hazırlanan ‘Hipokrat'ın askerleriyiz, kahrolsun bağzı şeyler’ yazılı pankart açtı. Öğrenciler ve akademisyenlerden ilgi gören pankarta, bazı öğretim üyeleri de destek verdi. Öğretim üyeleri, öğrencilerle birlikte pankartı tutarak fotoğraf çektirdi.