Hipodrom 100 bin kişilik istihdam yarattı

2.2 milyar lira hasılat yapıldı

Destek şart



Yatırıma devam

Yarış sezonu yarın başlıyor

Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Homurlu, at yarışlarının, şans oyunu olmanın ötesinde, yarattığı istihdamla büyük bir endüstri olduğunu belirterek, sektörde yaratılan toplam istihdamın 100 binin üzerinde olduğunu bildirdi. Behçet Homurlu, TJK’nın stratejisinin, Türk at yarışçılığı ve yetiştiriciliğini, günümüz sosyo-ekonomik şartlarına en uygun atılım ve yatırımları yaparak atçılıkta en ileri ülkeler seviyesine getirmek olduğunu anlattı. At yarışlarının, şans oyunu olmanın ötesinde, yarattığı istihdamla da aslında büyük bir endüstri olduğuna işaret eden Behçet Homurlu, sözlerine şöyle devam etti:“Bugün Türkiye’de 5 bin 253 at sahibi, 3 bin 626 seyis, 492 jokey, 580 apranti (jokey yamağı), 1195 antrenör, 2 bin ganyan bayii, 8 bin ganyan bayii çalışanı, 1978 TJK çalışanı bulunuyor. Dolaylı olarak bakıldığında ise, sektör çok sayıda veterinere, nalbanta, yem tedarikçisine, nakliyecisine, basın mensubuna, devlet tesisleri çalışanlarına ve en önemlisi çok sayıda çiftçimize geçim imkânı sağlamaktadır. Yaratılan toplam istihdam 100 binin üzerindedir. Bu arada yarış atı popülasyonuna bakıldığında ise 750 aygır, 6 bin 950 tay, 3 bin 550 damızlık kısrak, 5 bin 250 koşan at olmak üzere; toplam 16 bin 500 safkan İngiliz ve Arap atı olup Türkiye’de 350 civarında özel harada atçılarımız yetiştiricilik yapmaktadır.”Geçen yıl TJK’nın toplam brüt hasılatının 2 milyar 111 milyon 802 bin 765 lira olduğunu bildiren Homurlu, bunun 590 milyon 588 bin 910 lirasının kamuya aktarıldığını, yarış severlere ise 1 milyar 55 milyon 901 bin 382 lira dağıtıldığını söyledi. Homurlu, TJK’nın şans oyunları pazarından yüzde 34 pay aldığını bildirdi. Atçılığın, çok büyük bir sektör olmasından dolayı krizden etkilenmeden çıkmayı umduklarını dile getiren Homurlu, “Önümüzdeki dönemde yaşanacak gelişmelere göre stratejilerimizde değişiklikler olabilecektir. Gerekli önlemleri alarak mevcut kriz ortamından sektörümüzün minimum seviyede etkilenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır” diye konuştu.Yedi hipodrom ve altı hara/aşım istasyonuyla yarış ve yetiştiricilik faaliyetlerini organize ederek Türk atçılığına hizmet veren TJK’nın, faaliyet gösterdiği sektörde tek yetkili kuruluş olması dolayısıyla, eğitimli insan gücü kaynağını temin etme görevini de üstlendiğini anlatan Homurlu, sektörün ihtiyacı olan insan gücü, jokey, apranti, antrenör, seyis, sağlık personeli ve yönetici personelinin TJK tarafından sektöre kazandırıldığını bildirdi. Behçet Homurlu, ABD Princeton Üniversitesi’nde yapılan kapsamlı bir araştırmanın, sektöre yapılan her yatırımın 6 misli oranında bir katma değer yarattığını ve bunun büyük bir bölümünün kırsal alanda oluştuğu için kentler üzerindeki göç baskısını hafiflettiğini ortaya koyduğunu anlattı.Sektörün desteklenmesi halinde çok büyük bir ekonomik potansiyeli olduğunun da son yıllarda at yarışlarında sağlanan ciro artışıyla görüldüğüne işaret eden Homurlu, şunları söyledi:“Toplu olarak verilere baktığımızda, atçılığın hem sayısal büyüklüğü ile ekonomiye olan katkısını, hem de söz konusu katma değeri kırsal alanda yarattığı için kente göç bakısını hafifleten bir sosyal yanının bulunduğunu, buna bağlı olarak da kırsal da istihdam kaynağı olduğunu görüyoruz.”Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Behçet Homurlu, Türkiye’de at yarışlarının kaynağını teşkil eden müşterek bahis gelirlerine uygulanan kesintilerin, dünya standartlarının üzerinde olduğuna dikkati çekti. Behçet Homurlu, kısa zaman içinde Meclis’ten çıkması muhtemel Kanuna TJK’nın, kulübü rahatlatacak hükümlerin TJK’nın lehine olacak şekilde eklenmesi için girişimlerde bulunduğunu, bu konuda çalışmaların devam ettiğini anlattı.Homurlu, kesintilerin yüksek olmasının yasa dışı bahislere kayışı artırdığını, dolayısıyla devletin ve sektörün gelir kaybıyla karşı karşıya olduğunu, yetiştiricinin ürününü satamadığını söyledi. Bu nedenle Türk atçısının da dünyaya açılarak yarışçılık ve yetiştiricilik pazarından pay alamadığını ifade eden Homurlu, yeni dönemde öncelikle küresel krizi zararsız atlatmayı hedeflediklerini kaydetti.Atçılığı daha iyi duruma getirmek için çeşitli faaliyetlerinin de olacağını anlatan Behçet Homurlu, yatırım programlarının geçen yılki bütçede belli olduğunu, bunu tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.Yıl boyunca yapılacak 647 koşuda yaklaşık 58 milyon TL ikramiyenin dağıtılacağı 2009 İstanbul Yarış Sezonu, yarın saat 18.30’da başlayacak.29 Kasım tarihine kadar sürecek olan İstanbul yarış sezonunda soluksuz takip edilecek tam 647 koşu olacak. Aynı gün, IFAHR (Uluslararası Safkan Arap Atı Yarış Otoriteleri Federasyonu) Yönetim Kurulu Üyeleri Türkiye Jokey Kulübü ve SAAYD (Safkan Arap Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği) davetlisi olarak İstanbul Veliefendi Hipodromunda Yönetim Kurulu toplantısı yapılacak.Üyeler, toplantıdan sonra İstanbul sezon açılışına katılarak yarışları izleyecek ve ardından hara gezisine katılacak. 1999 yılında Paris’te kurulan ve bu konuda faaliyet gösteren tüm ulusal ve uluslararası kuruluşları bir araya getirmeyi hedefleyen IFAHR organizasyonu, Arap atı yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve Arap atı yarışlarının desteklenmesi; bu konuda karşılıklı bilgi alışverişi sağlanabilmesi ve uluslararası standartların oluşturulabilmesi amacını güdüyor.IFAHR’a Fransa, Almanya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İsviçre, İngiltere, Avusturya, Hollanda, Rusya, Suudi Arabistan, Amerika, Türkiye, Mısır, İspanya, İsveç, Polonya ve Fas’ın üyeliği bulunuyor.