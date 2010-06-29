Hipnozcu komutana 7.5 yıl hapis

T24 - Kayseri 'de 3 astsubaya hipnoz yoluyla işkence yaptığı iddia edilen Emekli Yarbay Gürol Doğan'a Kayseri 2 nci Ağır ceza Mahkemesi tarafından 7.5 yıl hapis cezası verildi.



Kayseri'de garnizonla ilgili bir belge üzerinde tahrifat yaptıkları iddia edilen astsubaylar Ali Balta, İsmail Dağ ve Orhan Güleç, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi tarafından 17 Mart 2009 tarihinde yapılan duruşmada “resmi evrak üzerinde tahrifat yapmak” suçundan tutuklanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.



Serbest bırakılan 3 astsubay, emekli Yarbay Gürol Doğan hakkında kendilerine işkence yaptığı ve hipnozla ifadelerini aldığı iddiasıyla dava açmışlardı. Doğan, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 12 Ocak 2010'da yapılan ilk duruşmada tutuklanmıştı.