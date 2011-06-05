Hipnozcu bayılınca böyle kaldılar!

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Tam bu sırada uyuttuğu kişilerden birinin ayağına takılarak yere düşen Day, sahneye koşan ekiplerin çabalarına rağmen kendine gelemedi. Day'in bilinçsiz olduğu anlarda hipnozun altındaki üç kişi de dakikalarca bilinçsiz kaldı.Bir süre sonra kendine gelen Day, sahnede baygın bekleyen izleyicilerini uyandırdı.Bazı kesimler, hipnozcunun düşüşünün gösteriye heyecan katmayı amaçlayan bir şov olduğunu öne sürse de, olay İngiltere'de büyük ses getirdi.Davis Day de, Facebook sayfasında hayranlarına teşekkür ederek "Sadece birkaç çürüğüm var, o kadar. Desteğiniz için çok teşekkürler. Harika gönüllülerle birlikte harika bir gösteri oldu" diye yazdı.