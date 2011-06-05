T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hipnozcu bayılınca böyle kaldılar!

İngiltere'de ünlü hipnozcu Davis Day, gösterisi sırasında düşüp bayılınca, uyuttuğu üç kişi bir süre hipnozun etkisi altında sahnede bilinçsiz kaldı.

05 Haziran 2011 03:00

T24 - İngiltere'de ünlü hipnozcu Davis Day, gösterisi sırasında düşüp bayılınca, uyuttuğu üç kişi bir süre hipnozun etkisi altında sahnede bilinçsiz kaldı.Portland'daki Manor Kraliyet Tiyatrosu'nda önceki günkü gösterisi sırasında Day, 100 kişilik izleyiciler arasından seçtiği üç kişiyi hipnotize etti.

Tam bu sırada uyuttuğu kişilerden birinin ayağına takılarak yere düşen Day, sahneye koşan ekiplerin çabalarına rağmen kendine gelemedi. Day'in bilinçsiz olduğu anlarda hipnozun altındaki üç kişi de dakikalarca bilinçsiz kaldı. 



Bir süre sonra kendine gelen Day, sahnede baygın bekleyen izleyicilerini uyandırdı.

Bazı kesimler, hipnozcunun düşüşünün gösteriye heyecan katmayı amaçlayan bir şov olduğunu öne sürse de, olay İngiltere'de büyük ses getirdi.

Davis Day de, Facebook sayfasında hayranlarına teşekkür ederek "Sadece birkaç çürüğüm var, o kadar. Desteğiniz için çok teşekkürler. Harika gönüllülerle birlikte harika bir gösteri oldu" diye yazdı.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24