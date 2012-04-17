Hipnozcu albaya 7,5 yıl hapis

Astsubayların işkence ve hipnozla ifadelerinin alındığı iddialarının görüldüğü davada karar açıklandı. Mahkemey heyeti, sanıklardan emekli albay Üçok'a 7,5 yıl, emekli yarbay Doğan'a ise 9 yıl hapis cezası verdi.

Mahkeme, eski Hava Kuvvetleri Askeri Hakimi Albay Ahmet Zeki Üçok 7,5 yıl, hipnoz uzmanı emekli Yarbay Gürol Doğan, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Albay Üçok ile Yarbay Doğan, Kayseri 2. Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı'nda görevli üç astsubayın ''hipnoz ve işkenceyle'' ifadelerini almakla suçlanıyordu.

Zanlıların yargılanmasına Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Davacı ve davalı tarafların avukatlarının katıldığı duruşmada, son savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Sanıklardan Ahmet Zeki Üçok 7,5 yıl, Kırıkkale Cezaevi'nde tutuklu bulunan emekli yarbay Gürol Doğan ise her bir astsubaya işkence yapmaktan 3'er yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezası aldı.