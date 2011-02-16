-HİPNOZCU ALBAYA 36 YIL HAPİS İSTEMİ KAYSERİ (A.A) - 16.02.2011 - Hava Kuvvetleri Komutanlığında askeri savcı olarak görev yaptığı dönemde, askeri belge üzerinde tahrifat yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Kayseri 2. Hava İkmal Bakım Merkezinde görevli 3 astsubayın ifadelerini, hipnoz ve işkence ile aldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Albay Ahmet Zeki Üçok'un yargılanmasına başlandı. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ''Sahte çürük raporu'' soruşturması kapsamında İstanbul'da tutuklu bulunan Üçok katılmazken, mağdur astsubaylar Ali Balta, Orhan Güleç ve İsmail Dağ'ın avukatları hazır bulundu. Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması ve Ahmet Zeki Üçok'un İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesince ifadesinin alınması için duruşmayı 27 Nisan'a erteledi. Ayrıca, astsubayların gözaltı sürecinde hipnozla işkence yaptığı iddiasıyla Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 7 yıl 6 ay hapis cezası alan emekli Yarbay Gürol Doğan'ın dosyasının da incelenmesine karar verildi. İddianamede, Kayseri 2. Hava İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığında görevli üç astsubayın hipnoz ve işkence ile ifadelerini almakla suçlanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski askeri savcısı Albay Ahmet Zeki Üçok'un, 36 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.