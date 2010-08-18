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HIP

18 Ağustos 2010 15:11

-HIP-HOP YILDIZI JEAN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR ANKARA (A.A) - 18.08.2010 - Haiti'de yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için resmi adaylığını bekleyen, Reggae ve hip-hop tarzı parçalarıyla ve hip-hop grubu The Fugees ile tanınan Haiti doğumlu müzisyen Wyclef Jean (40), ölüm tehditleri alıyor.  Jean, ülkeden ayrılması yönünde baskı yapıldığını, ölüm tehditleri aldığını, bu yüzden Haiti'de gizli bir yerde kaldığını belirterek, bu tehditlerin arkasında kimlerin bulunabileceğine değinmedi.   Wyclef Jean ayrıca, Assoiated Press haber ajansına gönderdiği bir dizi elektronik postada, Haiti seçim komisyonunun, kendisinin adaylığını onaylayıp onaylamayacağını bilmediğini, komisyonun kararını beklediklerini ancak Haiti anayasasına saygı duyulması gerektiğini kaydetti.  Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in dışındaki Croix-des-Bouquets'de doğan Wyclef Jean, 9 yaşındayken ailesiyle birlikte New York'a taşındı.  Jean'in muhalifleri, ünlü sanatçının geçmişinin, devlet başkanı adaylığının gerekleri konusunda Haiti anayasasını ihlal ettiğini, devlet başkanı adayının seçim gününden en az 5 yıl öncesinde ülkede yaşaması gerektiğini savunuyorlar.  Haiti'de devlet başkanlığı seçimleri 28 Kasımda düzenlenecek.

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