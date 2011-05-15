Hınzır Nuri, şaşkın Daum!

T24 - Bundesliga'da geçen hafta şampiyonluğu garantileyen Dortmund, Daum'un takımı E. Frankfurt'u 3-1 mağlup ederek ikinci lige gönderirken Nuri Şahin duygulu anlar yaşadı.





Real Madrid'e transfer olan Nuri Şahin'e de Borussia Dortmund yönetimi tarafından çiçek verildi.

Taraftarların sevgi gösterisinde bulunduğu Nuri, "Sizinle birlikte büyüdüğüm için hepinize teşekkür ediyorum" yazılı bir tişört giydi.

Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısını basan Nuri Şahin ve takım arkadaşları, teknik direktörleri Klopp'a bira banyosu yaptırdı.

Bu arada Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Hamit Altıntop'a da son maç öncesi düzenlenen törenle çiçek verildi



