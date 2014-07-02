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Dünya

Hintli vekil tecavüz tehdidi için özür diledi

Muhalefet partileri için çalışan kadınlara tecavüz etmekle tehdit eden Hindistan milletvekili Tapal Pal özür diledi

02 Temmuz 2014 16:06

Hindistan milletvekili Tapal Pal Pazartesi günü televizyon kanallarında yayınlanan bir videoda kendi partisinin çalışanlarına seslenirken görülüyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, haftalar öncesindeki bir tarihte çekilen videoda Pal " Eğer burada şu anda CPM (Hindistan Komunist Partisi)'den birileri varsa beni dinlesin. Eğer bir TMC çalışanına ya da ailesine dokunacak olursanız, bunun bedelini ödersiniz. Eğer herhangi bir rakip herhangi bir Trinamool kadınına dokunacak olursa, baba oğul tüm soylarını mahvederim. Çocukları üzerlerine salarım, tecavüz ederler. Evet, tecavüz eder" derken görülüyor.

Muhalefet partileri için çalışanları öldürmek ve kadınlara tecavüz etmekle tehdit eden Hindistan milletvekili Tapal Pal özür diledi. Batı Bengal eyaletinin hükümet partisi olan Trinamool Kongre Partisi (TMC) milletvekili Pal, sarf ettiği sözlerin "bir bahanesinin olamayacağını" ve yaptığının büyük bir hata olduğunu söyledi.

Aynı zamanda ödüllü bir aktör de olan 55 yaşındaki Pal, "Seçim kampanyasının sıcağında ve toz dumanında tarafımdan sarf edilen bazı sözler dehşet ve şaşkınlık yarattı. Sözlerim için kuşkuya yer bırakmayacak şekilde özür diliyorum" dedi.

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