Hintli kadın yanarak hayatını kaybetti

Mergim Özdamar / İstanbul, 22 Aralık (DHA) – Hindistan Haydarabad’da 22 yaşındaki bir kadın kendisine takıntılı olduğu söylenen eski bir meslektaşı tarafından yakılarak öldürüldü.

Secunderabad bölgesinde bir şirketin resepsiyonisti olan Sandhya Rani, saat 6.45’te eve dönerken iki yıl önce beraber çalıştığı Karthik adındaki eski meslektaşı kendisiyle konuşmak için durdu.

Haydarabad’dan 10 km uzaklıkta olan bölgede hararetli bir şekilde konuşurken Karthik aniden Sandhya’ya gazyağı döktü. Polisin belirttiğine göre, Karthik ardından eski çalışma arkadaşını ateşe vererek kimse görmeden oradan uzaklaştı.

Genç kadını alevler içinde yolda çığlık atarken gören insanlar ona doğru koştu ve ateşi söndürdü. Fakat Sandhya’nın vücudunda o zamana kadar yüzde 60 yanık oluşmuştu.

Karthik’in bu sabah hastanede hayatını kaybeden Sandhya’yı son birkaç aydır taciz ettiği bildirildi. Karthik polise verdiği ifadede Sandhya’nın kendisinin hislerine karşılık vermediğini söyledi.

Polis, Karthik’in geçen sene boyunca işinin olmadığını ve çok içki içtiğini söyledi.

Polis memuru Sumathi, “Karthik Sandhya’yı taciz ederek, kendisine evlenip işinden ayrılmasını istediğini söyledi” dedi. Memur ayrıca, eski meslektaşların yakın geçmişte telefonda konuşup tartıştığını ve Sandhya’nın Karthik’i bir kez daha reddettiğini söyledi. (Fotoğraflı)