Hintli kadın üzerine atlayan leoparı öldürdü

Hindistan'da 56 yaşındaki Kamla Devi üzerine atlayan leoparı elindeki tarım aletleriyle öldürdü. Yarım saat süren boğuşma sırasında leoparın birçok kez ısırdığı, ayrıca bazı kemikleri de kırılan Devi, hastanede tedavi altına alındı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Hindistan’ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinde meydana gelen olayda, su almaya giden Kamla Devi'nin üstüne, yakındaki çalılıktan bir leopar atladı. Hintli kadın elindeki orak ve kürekle, leoparla mücadeleye girişti. Büyük bir şans eseri leoparın saldırısından kurtulan Devi, daha sonra Srinagar Garhwal hastanesinde, gazetecilere olayı anlatırken, "Öldüm zannettim. Ama sabrımı ve cesaretimi yitirmedim. Leoparla neredeyse yarım saat kıyasıya mücadele ettim. Hayvanın bazı dişlerini kırabildim. Sonra anladım ki, leopar ölmüş" dedi.

Doktorlar kadının leoparla mücadeleden sağ kurtulabilmesini hayretle karşıladı. Hastayı tedavi eden Dr. Abdul Rahul, "Sağ elinde iki, sol elinde bir kırık var. Başında ve bacaklarında da derin yaralar mevcut. Vücudunun her yerinde ısırık izleri bulunuyor" dedi.

Geçen hafta da Uttarakhand'da bir kadın leoparların saldırısına uğramış ve ölmüştü. Yöre halkı, leoparların doğal yaşam ortamlarının insanlar tarafından işgal edilmesi yüzünden hayvanların giderek daha fazla insanların yerleşim alanlarına yaklaştığını söylüyor.