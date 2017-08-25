Hintli guru tecavüzden suçlu bulundu: Çıkan olaylarda 12 ölü 70 yaralı var

Hindistan'ın önde gelen gurularından kabul edilen, aynı zamanda oyuncu, şarkıcı ve yönetmen olan Ram Rahim Singh, tecavüzden suçlu bulundu. Gurunun binlerce takipçisinin karara itiraz etmesi sırasında yaşanan şiddet olaylarında 12 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

Yargılanmasına 2008 yılında başlanan Sign, Haryana Panchkula'daki mahkeme tarafından iki kadın takipçisine tecavüz suçundan suçlu bulundu ve 7 yıl hapse mahkum edildi.

Hükümet binaları ateşe verildi

Yarın haberin aktardığına göre, mahkemenin kararına itiraz eden Singh'in takipçileri hükümet binalarını ve otobüsleri ateşe verdi, güvenlik güçleri ile gazetecilere saldırdı. Tren ve otobüs seferleri iptal edildi, okullar tatil oldu.

Olaylarda 12 kişi öldü, 70 kişi yaralandı. Ordu, Panchkula'da 600 asker konuşlandırılarak kontrolü sağlamaya çalıştı.

Delhi'de güvenlik alarmı

Olaylar Delhi’ye de sıçradı. Delhi'de otobüs ve trenler ateşe verildi. Başbakan Arvind Kejriwal halkı sükûnete çağırırken, kentte güvenlik alarmı verildi, sokağa çıkmak yasaklandı.

Guru Singh'in liderliğini yaptığı Dera Sacha Sauda tarikatının Hindistan'da 50 milyon takipçisi olduğunu iddia ediyor. Singh’in cezası pazartesi günü kesinleşecek.