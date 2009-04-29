Hintli Çelik kralının Erdemir tutkusu şaşırttı

Hintliler mutlu oldu



Oyak 2.7 milyar dolara almıştı

Dünya çelik imparatoru Hintli Lakshmi Mittal’in Erdemir tutkusu şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Star gazetesinin haberine göre Erdemir’i ihalede Oyak’a kaptıran, daha sonra ortaklık teklifi için sessiz sedasız geldiği Türkiye’de ‘ret’ cevabı alan, bunun üzerine şirketin yüzde 24.9 hissesini İMKB’de toplayan Mittal’in son hamlesi sanal alemden geldi. Erdemir’de bir türlü ‘kaptan köşkü’ne oturamayan Mittal, internetteki www.erdemir.com adresini kendi web sitesine yönlendirerek dünyaya ‘Erdemir benim’ imajı vermeye başladı.İnternette www.erdemir.com adresini tıklayan bigisayar kullanıcılarının karşısına artık Lakshmi Mittal’in şirketi dünya çelik devi ArcelorMittal’in resmi sitesi çıkmaya başladı.Erdemir’in kendi sitesine girmek isteyen bilgisayar kullanıcıları ise sadece www.erdemir.com.tr adresinden giriş yapabiliyor. Özellikle yurtdışından Erdemir’in web sitesine girmek isteyen yabancı müşteri ve yatırımcılar ‘tr’ uzantısını kullanmadığı için Erdemir’i Mittal’in bir yan kuruluşu olarak biliyor. Skandal boyutundaki olayın perde arkasında ise Mittal’in uyanıklığı kadar Ereğlili Çağlar Temiz yatıyor. Yıllık 18 dolar bedelle erdemir.com adresini alan Temiz, önce isim hakkını Oyak’a 350 bin dolara satmak isterken, ‘hayır’ cevabı gelince baskı için siteyi ücretsiz ve geçici olarak Erdemir’i isteyen ArcelorMittal’e teklif ediyor. Türkiye’nin en büyük çelik üreticisi Erdemir’in peşinde olan Mittal bu öneriyi heyecanla kabul ederken, erdemir.com adresinden 4 hafta önce ArcelorMittal.com’a yönlendirme başlıyor. Oyak’ın ise bu duruma nasıl cevap vereceği merak konusu.Türkiye’nin demir rezervinin yüzde 70’ine sahip en büyük demir çelik şirketi Erdemir’in ihalesi 2005 yılının ekim ayında yapılmıştı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın açtığı ihaleyi, verdiği 2 milyar 770 milyon dolarlık en yüksek teklif ile Oyak Grubu kazanmıştı. İhale öncesinde Mittal ‘Erdemir’i stratejik olarak önemli bir şirket’ olarak gördüklerini, ancak şirketi ‘çılgın bir fiyat ödemeden, doğru fiyata’ satın almak istediklerini açıklamıştı. ArcelorMittal’ın İcra Kurulu Üyesi Michel Wurth da ‘Erdemir’e ortak girişim partneri olma ihtimalimiz yok. Her iki şirket de birbirine saygılı’ diye konuşmuştu. Ancak bu sözlerin üzerinden çok geçmeden, ArcelorMittal elindeki Erdemir hisselerini artırdığını açıkladı.