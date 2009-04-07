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Dünya

Hintli bakana da ayakkabı

Hindistan'da bir gazeteci, bir toplantıda konuşyma yapan İçişleri Bakanı Şidambaram’a ayakkabısını fırlattı.

07 Nisan 2009 03:00

Hindistan'da bir gazeteci, bir toplantıda konuşyma yapan İçişleri Bakanı Şidambaram’a ayakkabısını fırlattı.

İçişleri Bakanı Palaniappan Şidambaram, Yeni Delhi'de bir toplantıda konuşurken, ön sırada oturan bir Sih gazetecinin ayakkabılı saldırısına uğradı. Terörizm konusunda konuşmakta olan bakan, yüzüne doğru gelen pabuçtan eğilerek kurtuldu.

İlk anın şaşkınlığından çabuk kurtulan Şidambaram, gülümseyerek herkesin sakin olmasını istedi.

Saldırgan gazeteci ise apar topar salondan çıkarıldı.

Sih gazetecinin, 1984'te binlerce Hintli Sih'in katledilmesinde iktidardaki Kongre Partisi yetkililerinin sorumluluğuna ilişkin soru sorduktan öfkelenerek ayakkabısını fırlattığı sanılıyor.

Iraklı gazeteci Muntazır Ezzeydi, geçen aralıkta Bağdat'ı ziyaret eden ABD Başkanı George Bush'a basın toplantısı sırasında ayakkabı fırlatarak tarihe geçmişti. Iraklı gazetecinin ayakkabılı saldırısı, bugüne kadar birçok kez taklit edildi.

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