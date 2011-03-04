-HİNTLİ ASTRONOMLAR LEKELERİN GİZEMİNİ ÇÖZDÜ PARİS (A.A) - 03.03.2011 - Hintli gökbilimciler, Güneş'in üzerindeki lekelerin iki yıl boyunca kaybolmasının sebebini bulduklarını düşünüyorlar. 1913 yılından beri rekor düzeyde sakin olan Güneş'in üzerinde 2008 ve 2009 yıllarında hemen hemen hiç leke gözlenmedi. Bu dönemde ayrıca Güneş'in 11 yıllık döngüsünün sonundaki en yüksek faaliyet seviyesinde olması da bilimadamlarını bir o kadar şaşırtıyordu. Güneş'te büyük bir manyetik yoğunluğa sahip lekeler, aslında yüzeye çıkan elektrik yüklü parçacıklar olan plazmalar. Bu plazmalar Güneş'in yüzeyinde Dünya'daki okyanuslarınkine benzer akıntılar gibi durmaksızın hareket halinde bulunuyor. Bu akıntılar Güneş'in ''ekvatoru'' seviyesinde ilerliyor, kutuplar yönünde yukarı çıkıyor. Bundan sonra ''ekvatorda'' ortaya çıkmak için yüzey altına giriyor ve bir yürüyen merdiven gibi yeni bir döngü yaratıyor. Saatte 65 km hızla yol alan bu akıntının parkurunu tamamlaması için yaklaşık 11 yıl gerekiyor ve Güneş'in derinliklerinden geçerken bu meşhur lekeleri oluşturan parçacıkları elektrikle yüklüyor. Çalışmalarını Nature dergisinde yayınlayan Kolkata'daki Hindistan Eğitim Bilimleri ve Araştırma Enstitüsü ekibi, bu lekelerin uzun süre kaybolmalarının daha iyi anlaşılması için bilgisayarda, yaklaşık 2 bin yıldır döngüleri ve güneş akıntılarını gösteren bir model oluşturdular.