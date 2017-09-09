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Hintkeneviri yetiştirdiği bahçeye güvenlik sistemi kurmuş

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, elektrikli tel ve sesli güvenlik sistemi ile koruduğu bahçesinde hintkeneviri yetiştiren H

09 Eylül 2017 15:10

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, elektrikli tel ve sesli güvenlik sistemi ile koruduğu bahçesinde hintkeneviri yetiştiren H.Y., tutuklandı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımına yönelik önleyici çalışmalar kapsamında istihbarat ve duyumları değerlendiren polis, Mutafaoğlu Mahallesi\'nde ikamet eden H.Y.\'yi  takibe aldı. Polisin sıkı takibi sonucu şüphelinin evinin bahçesinde yetiştirdiği hintkeneviri ele geçirilirken, bahçeyi elektrikli teller ve sesli uyarı sistemi ile koruduğu belirlendi.
Ekiplerin yaptıkları aramada ele geçen 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 65 adet 9 mm. tabanca fişeği, 287 kök hintkeneviri bitkisi, 113 adet av tüfeği fişeği, 615 gram esrar maddesi, 308 gram kenevir tohumu ile hintkeneviri ekili bahçenin güvenlik sistemine el konuldu.
Gözaltına alınan şüpheli H.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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