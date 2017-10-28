Hint turizmciler Ortaca'da buluştu

Cihan KAYA- Süleyman İLTER/ORTACA(Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde düzenlenen Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu Olağan Kongresi\'ne yaklaşık 650 Hint acente temsilcisi katıldı.

Ortaca\'da düzenlenne Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu (TAFI) olağan kongresi, Muğla Valisi Esengül Civelek, Vali Yardımcısı Kamil Köten, CHP\'li Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karacelik, TAFI Başkanı Praveen Chuch, TAFI Genel Sekreteri Bharat Shah, Türk-Hindistan Turizm Konseyi (TITC) Başkanı Emin Çakmak, Hindistan Ankara Büyükelçisi Rahul Kulshreshih ile 650 Hint acente temsilcisinin katılımıyla yapıldı. Kongre öncesinde Hindistan\'ın geleneksel ateş yakma töreni ve dans gösterisi ile Türk ve Hint halk oyunları gösterileri de sergilendi. Bu yıl 11\'incisi düzenlenecek Hindistan Seyahat Acenteleri Federasyonu (TAFI) genel olağan kongresine ev sahipliği yaptıklarını belirten otelin genel müdürü Tunç Batum, alternatif turizmin arandığı bir dönemde Hindistan\'ın en büyük tur operatörlerine bölgeyi tanıtma imkanı bulduklarını söyledi. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) adına İngilizce olarak konuşma yapan Fulya Okutur ise, şöyle konuştu:

\"TAFI 22 milyon turisti bünyesinde barındırıyor ve buna yön verebilen bin 450 acenteyle dünyanın en büyük federasyonu. Kongre aynı zamanda Muğla\'nın Avrupa\'ya ve dünya ülkelerine açılımı olmuştur. Muğla\'nın bütün güzellikleri Hint acente temsilcileri tarafından kayıt altına alındı. Bu da Muğla\'mızın ve ülkemizin tanıtımı için çok önemli. Onun için bu organizasyonun ülkemizde gerçekleşmesini sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum.\"

TÜRKİYE\'DEKİ HİNT TURİST SAYISI ARTACAK

TAFI Başkanı Praveen Chuch, yakın zamana kadar 100 uçaklık bir filoyla yurt dışına seyahat ettiklerini belirterek, \"Bu sayıyı 2020\'de bin uçağa 2030 itibarıyla da 2 bin uçağa yükseltmek istiyoruz. Hindistan\'da turizm sadece iç piyasada değil, dış piyasada da yükselişte. Bugün itibarıyla dünyada turizm sektöründe Çin\'in ardından ikinci sırada yer alıyoruz. Kongrede bin 500 acenteyi temsil ediyoruz. Gittiğimiz her ülkede bir şans yakalıyor ve orada turizmi artırıyoruz. Kongreyi en son İsrail\'de yaptık ve orada Hint turist sayısında çok ciddi artış oldu. Buraya gelmemizin amacı Türkiye\'deki Hindistanlı turist sayısını artırmak. Sadece İstanbul, Antalya gibi çok belirgin yerler değil, Türkiye\'nin geneline ulaşabilmek istiyoruz. Hindistanlı turistlerin Türkiye\'nin her yerini gezmelerini istiyoruz. Türkiye\'nin Hindistanlı turistler arasından tercih edilen bir destinasyon olduğunu gördük\" diye konuştu.

Vali Esengül Civelek ise bu organizasyonun Muğla\'nın Ortaca İlçesi\'nden gerçekleşmesinden büyük onur duyduklarını ifade etti. Vali Civelek, \"Muğla tüm dünyada bilinen ve birçok medeniyeti bünyesinde taşımış bir kent. Bu anlamda da Hindistan ile Türkiye arasında güzel sosyo kültürel ilişkilerin gelişmesini bekliyoruz\" dedi.



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