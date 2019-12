Hint Okyanusu'ndaki facianın korkunç görüntüleri

T24

Kaçakların imdat çığlıkları üzerine yardıma koşan ada sakinleri can pazarından 42 kişiyi kurtarmayı başardı. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Hint Okyanusu’nda Endonezya’nın güneyinde, Avustralya’ya bağlı Christmas Adası açıklarında İran ve Iraklı kaçakları taşıyan tahta teknenin kayalıklara çarparak batması sonucu 27 kişi öldü.Dün yerel saatle sabah 06.00 civarında motoru bozulan tekne, Christmas Adası açıklarındaki sarp kayalıklara çarparak parçalandı. Çığlıkları duyarak olay yerine giden yerel halk, denize 50-60 kadar can yeleği attıklarını fakat rüzgârın şiddetiyle can yeleklerinin savrulduğunu anlattı.Olay yerine ilk gelen görgü tanıklarından biri yaşanan can pazarını, “3-4 yaşlarındaki çocuklar tahta parçalarına tutunuyorlardı. ‘İmdat, imdat’ diye bağırıyorlardı. Can yelekleri attık fakat birçoğu onlara ulaşabilmek için bir-iki metre bile yüzemiyordu” sözleri ile anlattı.Kazadan kısa bir süre sonra olay yerine gelen kurtarma ekipleri, 27 kişinin cesedine ulaşırken, toplam ölü sayısının 50’yi bulabileceği tahmin ediliyor. 42 kişi de olaydan yaralı olarak kurtuldu. Endonezya polisi, mültecilerin Irak ve İran kökenli olabileceklerini belirtti. İnsan hakları örgütleri de, olayın sorumlusunun kaçakların geldiği ülkeler olduğunu, bu ülkelerde insanların yaşam şartlarının yükseltilmesi gerektiğini dile getirdi. Son aylarda, Christmas Adası’na haftada en az 3 kaçak botunun geldiği belirtildi.