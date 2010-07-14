-HİNT OKYANUSUNDA SEVİYE YÜKSELİYOR SİNGAPUR (A.A) - 14.07.2010 - Bilimadamları, Hint Okyanusunda deniz seviyesinin yükselmesinin, Bangladeş, Endonezya ve Sri Lanka'da deniz seviyesine yakın yerlerde yaşayan milyonlarca insanın hayatını tehlikeye soktuğunu belirtti. Colorado Üniversitesi ve Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar, deniz seviyesinin yükselmesinin, iklim değişikliğinin bir parçası olduğunu ve denizlerin ısınması ile atmosferik dolaşım düzenindeki değişikliklerin bunu tetiklediğini kaydetti. Araştırmacılar, denizlerin yükselmesinin selleri artıracağını, ekinleri, evleri ve geçim yollarını büyük riske atacağını vurguluyor. Değişiklikleri daha iyi anlamanın, geleceği planlama ve risk değerlendiresinde önemli olduğu belirtiliyor. -BAZI YERLERDE DENİZ SEVİYESİ DÜŞTÜ- Öte yandan araştırmacılar, başka yerlerde deniz seviyesinin azaldığını belirlediler. Araştırmada, Seyşel Adaları ve Tanzanya'nın özerk Zanzibar adasında denizin en düşük seviyeye indiği gözlendi. Araştırma ekibinin, 1960'lı yıllardan bu yana Hint Okyanusu'ndaki deniz seviyesinin yükseldiğini tespit için med-cezir ölçüm bilgileri, uydu gözlemleri ve bilgisayarda iklim modellerini kullandığı ifade edildi. Dünyada deniz seviyeleri genel olarak 3 milimetre yükseliyor. Bilimadamları, hava sıcaklığının artmasından sera gazlarının sorumlu olduğunu belirtiyor. Okyanusların bu fazla ısının büyük bir kısmını içine çektiği, bunun da genişlemelerine ve seviyelerinin yükselmesine neden olduğu kaydediliyor. Daha sıcak havanın, ayrıca buzulları ve Grönland ile Batı Antartika'yı örten buzu erittiği belirtiliyor. ABD Başkanı Barack Obama, geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nü aldığı sırada yaptığı konuşmada, ''Dünya, iklim değişikliği ile yüz yüze gelmezse, yıllarca daha çok çatışmalara neden olacak daha fazla kuraklık, kıtlık ve toplu göç ile karşı karşıya kalacağız'' demişti. Bilimadamlarının araştırması ''Nature Geoscience'' dergisinin son sayısında yayımlandı.