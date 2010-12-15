-HİNT OKYANUSU'NDA CAN PAZARI CANBERRA (A.A) - 15.12.2010 - Hint Okyanusu'nda Endonezya'nın güneyinde, Avustralya'ya bağlı Christmas Adası açıklarında mültecileri taşıyan ahşap teknenin kayalıklara çarparak batması sonucu onlarca kişinin öldüğünden endişe ediliyor. Yerel yayın organları, 41 kişinin kurtarıldığını, yaklaşık 30 kişinin kayıp olduğunu duyurdu. Televizyon haberlerinde, kayalıklara çarpan teknenin parçalara ayrılarak batması ve fırtınalı denizdeki dalgaların mültecileri kayalıklara fırlatmasının görüntüleri yer alırken, adanın yöneticisi Gordon Thomson, "Suda yardım çığlıkları atan insanlar var. Bir felaket yaşanıyor" dedi. Avustralya Başbakan Vekili Wayne Swan da gazetecilere yaptığı açıklamada, "bazı kişilerin kurtarıldığını ancak ne yazık ki cesetlerin de çıkarıldığını" belirterek, "Bu çok vahim bir kaza" dedi. Eyalet Başbakanı Colin Barnett de aralarında kadın ve çocukların bulunduğu çok sayıda kişinin öldüğünü ifade ederek, okyanusta ada açıklarında çok tehlikeli ortamda kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Bir Avustralya donanma gemisiyle gümrük araçları kurtarma çalışmalarına katılırken, adalıların da fırtınalı denize can yelekleri attığı, ancak okyanustaki kötü hava koşullarında kimsenin kazazedelere ulaşamadığı haber veriliyor.