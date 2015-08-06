Hint Okyanusu'nda bulunan enkaz parçası 'kayıp Malezya uçağı'na ait

Hint Okyanusu'ndaki Reunion Adası'nda geçen hafta karaya vuran uçak parçasının inceleyen uzmanlar, parçanın geçen yıl kaybolan MH370 sefer sayılı Malezya uçağına ait olduğu açıkladı.
Malezya Başbakanı Necib Razak, uzmanların inceleme sonunda parçanın söz konusu uçağın kanadına ait olduğunu teyit ettiklerini belirtti.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre enkaz parçası inceleme için Fransa'nın Toulouse kentindeki havacılık merkezine gönderilmişti.
Razak "Artık MH370'in yolculuğunun Hint Okyanusu'nun güneyinde son bulduğuna dair somut kanıtımız var" dedi.
Malezya Havayollarına ait Boeing 777 tipi uçak, Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken 8 Mart 2014'te 227 yolcu ve 12 mürettebatı ile kaybolmuştu.