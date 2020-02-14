Hint manda yarışçısının rekoru Usain Bolt ile kıyaslanıyor

Hindistan'ın güneyindeki bir inşaat işçisi, geleneksel bir manda yarışında kırdığı rekorla, Olimpiyat madalyası sahibi ünlü anlet Usain Bolt ile kıyaslanmaya başlandı.

28 yaşındaki Srinivas Gowda, ülkenin güneyindeki Karnataka eyaletine özgü geleneksel Kambala sporunda yarışıyor.

Kambala'da bir pirinç tarlasındaki 142 metrelik bir mesafe iki mandayla birlike kat ediliyor.

Gowda'nın 142 metreyi 13,42 saniyede koştuğu söyleniyor. Bolt'un 100 metre dünya rekoruysa 9,58 saniye.

Ancak Kambala Akademisi , sporcularının Bolt ile kıyaslanmaması uyarısında bulundu.

Akademi Başkanı, K Gunapala Kadamba "Olimpiyatlarda, hızı ölçmek için daha bilimsel ve iyi elektronik malzemeler kullanılıyor" dedi.

Gowda ise rekor kırmış olmanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi ve takım arkadaşlarını, kendisiyle birlikte koşan mandaları övdü.

Kambala nedir?

Kelime anlamı olarak "pirinç yetişen çamur tarlası" olan Kambala, Karnataka'nın kıyı kesimlerinde sevilen geleneksel bir spor.

Katılımcılar, genelde 132 veya 141 metre uzunluğundaki tarlada, birbirine koşulmuş iki mandayla birlikte koşuyor.

Kambala daha önce hayvan hakları savunucularının tepkisini de almıştı.