Hint kenevirlerinin yerini drone ile tespit ettiler

Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone ile tespit ettikleri hint kenevirleri için operasyon düzenledi. Ele geçirilen hint kenevirlerinin piyasa değerinin 6 milyon 500 bin lira olduğu tahmin ediliyor. Polis, Ankara'da son 3 günde piyasa değeri 7 milyon 500 bin liralık hint keneviri operasyonuna imza attı.

Hint kenevirleri için damla sulama sistemi kurmuşlar

Kahramankazan'ın İmrendi Mahallesi sınırlarında Ovaçayı kenarlarında 3 bin 500 kök hint keneviri ele geçirildi. Bölgenin korunaklı olmasından dolayı başka noktalarda da ekim olabileceği şüphesiyle araştırmasını sürdüren polisler, drone ile yüksek ağaçlar ve çalılıklar arasında bir bölgede Hint keneviri ekildiğini tespit etti. Ekipler belirlenen yer haricinde 3 farklı bölgede daha ekim yapıldığını tespit etti. Araştırmalarını tamamlayan ekipler, şüphelendikleri bir zanlıyı da takibe alarak operasyon başlattı. Hint kenevirlerinin sulanması için özel damlama sulama sistemi kurulduğunu tespit eden ekipler, karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü.

3 bin 500 kök hint keneviri ele geçirildi

Polis ekiplerinin gündüz saatlerinde başlayan söküm işlemi., gece geç saatlere kadar devam etti. Ekipler, gecenin sonunda 4 tarlada yaklaşık 3 bin 500 kök Hint keneviri olduğunu tespit etti.

Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün son üç günde düzenlediği operasyonla 7 tarladan toplam 4 bin 500 kök hasada hazır Hint keneviri ele geçirdi. Ele geçirilen Hint kenevirlerinin piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 500 bin TL olduğu tahmin ediliyor. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hint kenevirleri, daha sonra yakılarak imha edilecek.

Ağaçlar katledilerek tarla yapılmış

Yer söğüdü, kavak ağaçları ve dikenli çalılıklarla çevrili alanı özel bir göz olamadan tespit etmenin mümkün olmadığı belirtildi. Zehir tacirlerinin ekim yapabilmek için 30, 40 yaşlarındaki ağaçları katlettikleri tespit edildi. Ağaçlardan temizlenen bölge, çevredeki ağaçların dallarından dolayı gizli kalınmasına dikkat edildiği gözlendi. Ekipler, çalışma yapabilmek için bölgeye iş makinesi yardımıyla girebildi.



İmrendi Mahallesi Muhtarı Kadir Çiçek, 30 yıldır hiç gitmediğini belirttiği Hint kenevirlerinin ekildiği yerlerde eskiden sebze ekildiğini belirtirken, "Buralarda sulama sistemiyle sebze yetiştirilirdi. Ama ben buraya gelmeyeli en az 30 sene olmuştur. 30 senede buralar orman haline gelmiş. Buranın bu hale geldiğine ben bile şaşırdım, gözümle görmesem inanamazdım. İnsan bile korkar buradan. Kurt, canavar da olur burada. 30-40 yıllık ağaçları kesip, burada kendilerine böyle bir yer ekmişler" diye konuştu.