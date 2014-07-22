Hint Keneviri'ne şartlı izin

Mahkemenin kararına göre, ağrılarını başka türlü dindirmesi mümkün olmayan

hastalar, tedavi amaçlı olarak yasadışı uyuşturucu madde Hint Keneviri'ni evde

yetiştirebilecek. Mahkeme, Hint Keneviri ekimine ilişkin temel yasağın sürdüğüne,

sadece bazı koşullar altında ‘acil çözüm' olarak bitkinin ekimine izin verilebileceğine

dikkat çekti. Bu koşullar arasında, hastanın tedavi olanaklarının tümünü kullanmış

olması, Hint Keneviri dışında bir seçeneğinin kalmamış olması ve eczaneden Hint

Keneviri temin etmenin çok pahalıya gelmesi yer alıyor.

Beş ağır hastanın başvurusu üzerine açılan

davada, yasağın bu tür istisnai durumlarda

kaldırılması istenmişti. Başvurulardan ikisi reddedilmiş, üçü kabul edilmişti. Bir

uyuşturucu madde olan esrar, Hint Keneviri bitkisinden elde ediliyor.