Hint Keneviri'ne şartlı izin

Mahkemenin kararına göre, ağrılarını başka türlü dindirmesi mümkün olmayan
hastalar, tedavi amaçlı olarak yasadışı uyuşturucu madde Hint Keneviri'ni evde
yetiştirebilecek. Mahkeme, Hint Keneviri ekimine ilişkin temel yasağın sürdüğüne,
sadece bazı koşullar altında ‘acil çözüm' olarak bitkinin ekimine izin verilebileceğine
dikkat çekti. Bu koşullar arasında, hastanın tedavi olanaklarının tümünü kullanmış
olması, Hint Keneviri dışında bir seçeneğinin kalmamış olması ve eczaneden Hint
Keneviri temin etmenin çok pahalıya gelmesi yer alıyor.
Beş ağır hastanın başvurusu üzerine açılan
davada, yasağın bu tür istisnai durumlarda
kaldırılması istenmişti. Başvurulardan ikisi reddedilmiş, üçü kabul edilmişti. Bir
uyuşturucu madde olan esrar, Hint Keneviri bitkisinden elde ediliyor.