Hindu tapınağında 22 milyar dolarlık hazine bulundu

T24

5 gizli odada bulundu



Hazineyi saymak 1 hafta sürüyor



Hindistan’ın güneyindeki bir Hindu tapınağında yapılan restorasyon çalışmalarında beş gizli oda bulundu. Odaların içinden yaklaşık 22 milyar dolar değerinde altın, gümüş ve değerli taşlar çıktıDünyanın ikinci kalabalık ülkesi Hindistan’da bir tapınağın gizli bölmelerinden çıkan hazine dudak uçuklattı. Karela eyaletinde bulunan Sree Padmanabhaswamy tapınağı 140 yıldan beri hiç bir restorasyon görmemişti. Tapınağın eyalet yönetimine geçmesinin ardından yetkililer, çok eski olan ibadethanenin elden geçirilmesi için çalışma başlattı. 16’ıncı yüzyılda bölgenin hükümdarı olan Travancore Krallığı tarafından inşa edilen tapınağı taşıyan kolonları sağlamlaştırmak için mabedin altına inen ekipler elmas, altın ve gümüş takılarla ağzına kadar dolu 5 gizli oda buldu.Dev hazinenin en az 1 trilyon Rupee, (Yani 22.3 milyar dolar) değerinde olduğu belirtildi. Dev hazine yüzünden hemen tapınak çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Gizli bölmelerin 140 yıldan beri kapalı olduğunu söyleyen yetkililer, mabedin altındaki bölmelerde bulunan hazinenin sayılmasının bir haftayı bulacağını, bu sayımdan sonra gerçek değerinin ortaya çıkacağını dile getirdi. Karela eyalet başkanı K. Jayakumar, halen tapınağın altında açılmamış gizli odalar var” dedi.