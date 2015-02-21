Hindistanlı çift tüm servetlerini maymuna bıraktı

Evliliklerini onaylamayan aileleri tarafından reddedilen Hintli bir çift tüm servetlerini evcil maymunlarına bırakmaya karar verdi.

Brajesh Srivastava ve eşi Shabista BBC Hintçe'ye yaptıkları açıklamada maymunları Chunmun'u 2005'de 8 ABD dolarına alana dek "uzun yıllar yalnız kaldıklarını" söyledi. Brajesh Srivastava Hindu, eşi Shabista ise Müslüman. Farklı dinlerden evlilik Hindistan'ın bazı bölgelerinde hala onaylanmıyor. Shabista Srivastava evliliklerinin ardından ailelerinin kendilerini reddettiğini ve Chunmun'u satın alana dek yalnızlık çektiklerini anlattı.

Srivastava "Aldığımızda bebekti. Bir aylıktan küçüktü ve annesi elektrik çarpması nedeniyle ölmüştü" dedi. Süt ve ev yemekleriyle beslenen Chunmun'un odasında klima da bulunuyor.

Çift dört yıl önce Chunmun ve Bitti Yadav adlı dişi maymun için pahalı bir evlilik töreni de düzenlemişlerdi.

'İşlerim düzeldi'

Brajesh Srivastava maymunu almalarından bu yana işlerinin düzeldiğini vurguladı. Ancak Chunmun'un etrafındaki insanları ısırdığı bir dönem de olmuş.

Shabista Srivastava "Bunun üzerine doktora gittik ve doktor bize vahşi hayvanları evde beslemenin yasak olduğunu söyledi. Bunu duyunca ağladık ve doktora Chunmun'un bizim oğlumuz gibi olduğunu anlattık. Doktor halimize acıdı, bizim adımıza yetkililerle konuştu ve ısıramasın diye Chunmun'un dişlerini düzleştirdi" dedi.

Gösteri yapmaları için maymunları eğitenler olsa da, evcil hayvan olarak beslenmeleri Hindistan'da nadiren görülen bir durum.

Brajesh Srivastava ve eşi Shabista BBC Hintçe'ye yaptıkları açıklamada maymunları Chunmun'u 2005'de 8 ABD dolarına alana dek "uzun yıllar yalnız kaldıklarını" söyledi.