T24 LogoT24 Logo
Dünya

Hindistanlı çift tüm servetlerini maymuna bıraktı

Evlilikler aileleri tarafından onaylanmayan çift tüm servetlerini evcil maymunlarına bıraktı

21 Şubat 2015 15:41

Evliliklerini onaylamayan aileleri tarafından reddedilen Hintli bir çift tüm servetlerini evcil maymunlarına bırakmaya karar verdi.

Brajesh Srivastava ve eşi Shabista BBC Hintçe'ye yaptıkları açıklamada maymunları Chunmun'u 2005'de 8 ABD dolarına alana dek "uzun yıllar yalnız kaldıklarını" söyledi. Brajesh Srivastava Hindu, eşi Shabista ise Müslüman. Farklı dinlerden evlilik Hindistan'ın bazı bölgelerinde hala onaylanmıyor. Shabista Srivastava evliliklerinin ardından ailelerinin kendilerini reddettiğini ve Chunmun'u satın alana dek yalnızlık çektiklerini anlattı.

Srivastava "Aldığımızda bebekti. Bir aylıktan küçüktü ve annesi elektrik çarpması nedeniyle ölmüştü" dedi. Süt ve ev yemekleriyle beslenen Chunmun'un odasında klima da bulunuyor.

Çift dört yıl önce Chunmun ve Bitti Yadav adlı dişi maymun için pahalı bir evlilik töreni de düzenlemişlerdi.

 

'İşlerim düzeldi'

 

Brajesh Srivastava maymunu almalarından bu yana işlerinin düzeldiğini vurguladı. Ancak Chunmun'un etrafındaki insanları ısırdığı bir dönem de olmuş.

Shabista Srivastava "Bunun üzerine doktora gittik ve doktor bize vahşi hayvanları evde beslemenin yasak olduğunu söyledi. Bunu duyunca ağladık ve doktora Chunmun'un bizim oğlumuz gibi olduğunu anlattık. Doktor halimize acıdı, bizim adımıza yetkililerle konuştu ve ısıramasın diye Chunmun'un dişlerini düzleştirdi" dedi.

Gösteri yapmaları için maymunları eğitenler olsa da, evcil hayvan olarak beslenmeleri Hindistan'da nadiren görülen bir durum.

Brajesh Srivastava ve eşi Shabista BBC Hintçe'ye yaptıkları açıklamada maymunları Chunmun'u 2005'de 8 ABD dolarına alana dek "uzun yıllar yalnız kaldıklarını" söyledi.

 

ETİKETLER

maymunhindistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24