Hindistan'ın suçladığını Pakistan yargılamayacak

Pakistan'da bir mahkeme, Hindistan'ın geçen yıl Mumbai'deki saldırıların arkasında olmakla suçladığı Hafız Muhammed Said'in yargılanması için yapılan başvuruyu reddetti.



BBC'nin haberine göre Pakistan merkezli İslamcı grup Leşker-i Tayba'nın kurucusu olan Hafız Muhammed Said, cihad ilanı çağrısı yapan konuşmalar yapmakla ve yardım kuruluşu Cemaat-üd Dava için yardım toplamakla suçlanıyordu.



Pakistan'daki mahkeme ise Said'in avukatlarını haklı bularak, yardım kuruluşu Cemaat-üd Dava faaliyetleri yasaklanmış bir grup olmadığını belirtti.



Mahkemenin son kararına karşın Hafız Muhammed Said ev hapsinde tutulacak.



Pakistan polisi hakkındaki soruşturma süren Said'in, aleyhinde sağlam kanıtların bulunması halinde gözaltına alınacağını söylüyor.



İslamabad Yönetimi daha önce Mumbai'deki saldırıların ülke içinde planlandığını kabul etmiş, Pakistanlı yedi zanlı yargıç karşısına çıkmıştı.



Hindistan'dan tepki gelebilir



Pakistan'ın Lahor kentindeki mahkemenin aldığı kararın Hindistan'ı öfkelendirmesi muhtemel.



Hindistan Pakistan'dan, Hafız Muhammed Said'i yargılamasını istiyor.



Pakistan Said'i ilk olarak geçen yıl, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Cemmet-i Dawa'yı El Kaide'yi destekleyen bir terör örgütü olarak nitelendirmesinin ardından gözaltına almıştı.



Hafız Muhammed Said, bir mahkemenin onun, yargılanması için yeterli kanıt olmadığına hükmetmesinin ardından serbest bırakılmış ve ev hapsinde tutulmuştu.



Geçen yıl Kasım ayında Hindistan'ın Mumbai kentinde 166 kişinin öldüğü bombalı saldırılar sonrası Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'la barış sürecini askıya almıştı.



Hindistan sürecin yeniden başlaması için Hafız Muhammed Said'in yargılanmasında ısrarcı olmuştu.