Hindistan’ın kuzeyini sağanak yağış vurdu: 43 ölü

Hindistan’ın kuzeyinde yaşanan yoğun sağanak yağışlar can aldı. Yağışlarda 43 kişi öldü, 70 kişi de yaralandı.



Polis yağışların Cuma gece geç saatlerde başladığını ve Utar Pradesh ve Bihar eyaletlerini kontrol altına aldığını, ağaçları ve elektrik direklerini kökünden söktüğünü, konutlara ve tarım ürünlerine zarar verdiğini belirtti.



Polis sözcüsü Surendra Srivastava, Uttar Pradesh’in doğusunda 21 kişi öldüğünü, 50 kişinin de yaralandığını duyurdu. Sözcü can kayıplarının büyük bir çoğunluğunun devrilen ağaçların ve yıkılan evlerin altında kaldığını ifade etti.

