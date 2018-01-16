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Dünya

Hindistan'ın Kabil Büyükelçiliği arazisine füze düştü

Afganistan'da faaliyet gösteren aşırı gruplardan hiçbiri saldırı sorumluluğunu üstlenmedi

16 Ocak 2018 00:21

Hindistan’ın Afganistan Büyükelçiliği arazisine güdümsüz füzenin düştüğü belirtilirken olayda kimsenin yaralanmadığı kaydedildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar, "Bir süre önce Kabil'deki büyükelçiliğimizin arazisine füze düştü. Elçilik tesisinin arka kısmındaki binada küçük hasar meydana geldi. Yangın çıkmadı. Olayda kimse yaralanmadı. Büyükelçimiz, tüm çalışanlarının güvenlikte olduğunu bildirdi" diye açıkladı.

Füzenin kimin ve nereden fırlattığına dair henüz bilgi yok.

Afganistan'da faaliyet gösteren aşırı gruplardan hiçbiri saldırı sorumluluğunu üstlenmedi.

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