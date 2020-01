Hindistan'ın bağımsızlığının 70. yıl dönümünü kutluyor

Hindistan'da 1 milyardan fazla vatandaş bağımsızlığın 70. yılını kutluyor.

150 yıl önce, 15 Ağustos 1947'de İngiliz sömürge yönetiminden ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Hindistan, o günden bu yana kronik hale gelen bazı problemlerle mücadele etmeyi sürdürüyor.

Çin'den sonra 1 milyar 342 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan'ın 2024 itibarıyla Çin'i geride bırakacağı öngörülüyor. Kontrolsüz nüfus artışının getirdiği yaygın yoksulluk, eğitimsizlik ve işsizlik ülkenin kalkınması önünde ciddi engel olarak görülüyor.

Hindistan, gerek ülke içinde yükselen Hindu milliyetçiliğinin yarattığı toplumsal problemler gerekse de komşuları Pakistan ve Çin ile yaşadığı sorunlar nedeniyle siyasi anlamda yakın tarihin en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

Müslümanlara yönelik saldırılar

Ülkenin yaşadığı en önemli sorunlardan biri, Hindu inancında kutsal kabul edilen inekleri kestikleri ve etini yedikleri gerekçesiyle Müslüman azınlığa ve "Dalit" adı verilen kast sisteminin en alt tabakasındaki kişilere yönelik yapılan saldırılar.

Başbakan Nerandra Modi liderliğindeki Hindu milliyetçisi Hindistan Halk Partisinin (BJP) iktidara gelmesiyle ülke genelinde bu tip saldırılarda belirgin artış görüldü.

Ülkede yakın dönemde hayvanları kesimhaneye götürdükleri ve et yedikleri gerekçesiyle özellikle Müslüman azınlığa yönelik çok sayıda nefret saldırısı düzenlendi. Haziran ayında, 16 yaşındaki Cüneyt Han adlı Müslüman bir genç, Mathura şehrinden Yeni Delhi'ye trenle seyahat ederken yanında et taşıdığı gerekçesiyle bir grubun bıçaklı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Jharkhand eyaletinde yaşanan benzer bir olayda 45 yaşındaki bir Müslüman tüccar, arabasında et taşıdığı gerekçesiyle yaklaşık 100 kişi tarafından linç edilmişti.

Nüfusun çoğunluğunu Hinduların oluşturduğu ülkede birçok eyalette inek öldürmeyi hapisle cezalandıran yasalar mevcut. Bu tip düzenlemeler Müslüman azınlığın dini vecibesi olan kurban kesmeye de yasak getirdiğinden toplumsal ihtilafa sebep oluyor.

Artan işsizlik

Hindistan'ın bugün yaşadığı en önemli ekonomik sorunların başında işsizlik geliyor. Ülkede milyonlarca eğitimli genç meslek odaklı bir donanıma sahip olmadığından işsiz kalıyor.

Birleşmiş Milletlerin (BM) ocakta yayımladığı bir raporda, ülkede işsizliğin ve toplumsal eşitsizliğin artmasının yakın gelecekte ekonomik kalkınmayı sekteye uğratacağı öngörüsünde bulundu. Rapora göre, ülkede 2016 yılında 17,7 milyon işsiz varken, bu rakamın 2017'de 17,8 milyona, 2018 yılında ise 18 milyona çıkmasının beklendiği belirtildi.

Çin ile sorunlar

Uluslararası ilişkiler cephesinde Çin ve Hindistan ilişkileri yakın tarihin en dip seviyesinde. Çin, Hindistan ve Butan sınırındaki ihtilaflı bölge Doklam üzerine yaşanan 2 aylık cepheleşmenin çözümü konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilebilmiş değil.

Söz konusu cepheleşme Hindistan'ın haziran ayı ortasında Çin'den ihtilaflı bölgede yürüttüğü yol inşaatını durdurmasını istemesiyle başlamıştı. Butan'ın da inşaata karşı çıkmasıyla konu bölgesel krize dönüşmüştü.

Bazı uzmanlar iki ülke arasında son dönemde yaşanan sorunların Hindistan'ın Çin'in Yeni İpek Yolu Projesi'ne katılmaya ayak diremesiyle ilgili olduğu görüşünde. Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulanan Hint siyasi analist Pranay Upadhyay, Çin'in bölgesinde tek egemen güç olmak istediğini ve Hindistan'ı bu konuda rakip olarak gördüğünün altını çizdi.

Keşmir sorunu

Hindistan ve Pakistan, Himalayalar'daki Müslüman nüfusun yoğun olduğu Keşmir vadisindeki egemenlik tartışmaları yüzünden 1948 ve 1965 yıllarında iki kez savaştı. Savaşlar süregelen ihtilafa çözüm olmazken, hem Hindistan hem de Pakistan bu süreçte nükleer güç haline geldi.

Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir eyaletinde son bir yıl içinde Hint güvenlik güçleriyle Pakistan yanlısı Müslüman direnişçiler ve sivil halk arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. İki ülke orduları, bölgedeki kontrol altında tuttukları bölgeleri ayıran Kontrol Hattı'nda düzenli aralıklarla karşılıklı top atışlarıyla birbirlerini taciz ediyor, silahlı çatışmalara giriyor.