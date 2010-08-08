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Ekonomi

HİNDİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE ORTAKLIK TEKLİFİ İSTANBUL (A.A)

08 Ağustos 2010 14:36

-HİNDİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE ORTAKLIK TEKLİFİ İSTANBUL (A.A) - 08.08.2010 - Hintli iş adamları, Orta Asya pazarları konusunda ortaklık için Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğundan (BDT) iş adamları ile bir araya gelecek. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Hindistan'ın en büyük iş dünyası örgütü Sanayi ve Ticaret Odaları Federasyonu (FICCI), Orta Asya pazarları konusunda Türk iş adamları ile ortaklık talebini DEİK'e iletti.  DEİK, Hindistan'ın önde gelen şirketlerin temsilcilerini, BDT'de etkin Türk iş adamları ve BDT'den bakan ve iş adamları ile buluşturacak. Aralarında üst düzey şirket yöneticilerinin de bulunması öngörülen 200'den fazla katılımcı, İstanbul'da 24-25 Ağustos 2010 tarihlerinde bir araya gelecek. Türkiye dahil, 11 ülkeden temsilcilerin katılacağı zirve için Hindistan tarafı Ermenistan'dan da şirketlerin davet edilmesini istedi. Ermenistan'dan 5 şirketten katılım bekleniyor. Zirvede, Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Belarus, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan katılımcı olacak. Hindistan merkezli şirketler, BDT ülkelerinde sorun yaşarken, Türk iş adamları ve Türk şirketleri, bölgede olumlu imaja sahip. Hindistan iş dünyası, BDT ülkelerindeki faaliyetlerini güçlendirmek için Türk şirketlerle iş birliği yapmak istiyor.

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