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Dünya

Hindistan'dan sonra İsveç'te de bir kadın toplu tecavüze uğradı!

Hindistan'da art arda yaşanan tecavüz olaylarının benzeri, İsveç'te meydana geldi

14 Ocak 2013 09:24

İsveç, Hindistan'da otobüste tecavüze uğradıktan sonra hayatını kaybeden genç kızı tartışırken, bu akşam saatlerinde evine giderken tecavüze uğrayan 22 yaşındaki kadının haberiyle sarsıldı.

Başkent Stockholm'de, metro istasyonundan çıkıp evine giden kadının, tenha bir bölgede 5 kişinin tecavüzüne uğradığı bildirildi.

Zanlıların yakalanması için bölgedeki kamera görüntülerinin incelemeye alındığı ayrıca halktan da eşkalleri verilen saldırganların yakalanması için yardım istendiği bildirildi.

Polisin verdiği bilgilere göre, Stockholm şehir merkezine 20 dakika uzaklıkta bulunan Sundbyberg semt merkezindeki metro istasyonundan saat 16.30'da çıkıp evine giden 22 yaşındaki genç kadın 5 kişinin saldırısına uğradı.

Tenha bir yerde kadına saldıran 5 kişinin burada tecavüz ettikleri ve olayın ardından kaçtıkları açıklandı.

Kadının caddede bir saat baygın yattığı, kendine geldikten sonra da polisi arayarak olayı haber verdiği belirtildi.

Polis tarafından hemen hastaneye kaldırılan kadının durumunun kötü olduğu ve psikolojik yardım verildiği kaydedildi.

Saldırganların koyu renk kıyafet giydikleri ve 180-185 santimetre boylarında oldukları ifade edildi.

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