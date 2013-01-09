Pakistan, ölen Hindistanlı askerlerin kafasını mı kesti?

Hindistan Keşmir bölgesi sınır hattında yaşanan çatışmada, Pakistan birliklerinin öldürdüğünü iddia ettiği askerlerinin cesetlerini tahrip etmesi üzerine sözlü nota verdi.

İki ülkenin de hak iddia ettiği ve 60 yıldır gerginliğe neden olan bölgede gerçekleşen çatışma üzerine Hindistan, Pakistan'ın Hindistan'daki en üst düzey temsilcisini çağırarak sert bir dille kınadı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada öldürülen askerlerin cenazesinin "barbarca ve insanlık dışı bir uygulamaya maruz kaldıkları" belirtildi.

Pakistan ise Hindistan ordusunun iddialarını reddederek ve sınır ötesine ateş açmadıklarını savunarak, iddialar ile ilgili olarak yaptıkları soruşturmada, bu türden bir olayın yaşandığına dair veri bulamadıklarını söyledi.

İddiaları propaganda olarak niteleyen yetkili, Hindistan yetkililerinin, iki gün önce yaşanan çatışmanın üzerini örtmeye çalıştığını belirtti.

Hindistan çatışmanın yarım saat sürdüğünü ve ardından "ihlalci Pakistan askerlerinin" sınırın kendi taraflarına çekildiklerini belirtiyor.



'İddialar örtbas için'



Pakistan ise bu olaydan iki gün önce, Hindistan ordusunun 6 Ocak'taki bir sınır ötesi saldırısı nedeniyle bir askerinin öldüğünü belirtirken, Hindistan ise askerlerinin sınırı geçtiğini reddediyor.

Keşmir'de 2003 yılından bu yana ateşkes uygulanıyor.

Hindistan, militanların Mumbai'de düzenledikleri saldırı sonrasında 2008 yılında ateşkesi askıya almıştı.

Görüşmeler geçen yıl Şubat ayında yeniden başladı.

İki taraf geçen ay bir anlaşma imzalayarak bazı vatandaşlar için vize işlemlerini kolaylaştırmayı kararlaştırdı. (BBCTürkçe)